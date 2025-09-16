کمبود جدی تجهیزات پزشکی نداریم

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی پیر صالحی در نشست خبری نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی ایران مد که امروز سه شنبه 25 شهریورماه در سازمان غذا و دارو اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه و حضور حداکثری علی رغم مشکلات نقدینگی گویای این موضوع است که شرکت ها و صنایع حضوری فعال دارند و تولید کنندگان تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی در میدان هستند.

وی افزود: تجهیزات پزشکی بخش مهم حوزه سلامت است و اکنون تجهیزات بیمارستانی تولید داخل است.شرکت ها درگیر مسائل مالی و کمبود نقدینگی هستند و حضور شرکت ها در نمایشگاه نشان از توانمندی بالای آنها در حوزه تجهیزات پزشکی است.

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه با حذف ارز ترجیحی هنوز انفاق خاصی در حوزه تجهیرات پزشکی نیفتاده است، گفت: اما با پیش‌بینی های انجام شده نیمه اول سال در بیمارستان ها کالاها با ارز ترجیحی توزیع می شود و در نیمه دوم سال شاهد افزایش قیمت خواهیم بود و در این خصوص سازمان هدفمند سازی یارانه ها باید مسائل مالی و نقدینگی را بر طرف کنند.

پیرصالحی تصریح کرد: اگر سازمان هدفمندی به تعهد خودشان به موقع عمل نکند احتمالا بیمارستان ها دچار کمبود خواهند شد. در حال حاضر هیچ کمبودی از نظر تجهیزات پزشکی در کشور نداریم. میزان صادرات حوزه تجهیزات پزشکی در سال های گذشته حدود ۲۵۰ میلیون دلار بوده است.

پیرصالحی تاکید کرد: در حوزه تجهیزات پزشکی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبات از بخش دولتی دارند. تجهیزات پزشکی در بخش دولتی تحت پوشش بیمه قرار دارد.

انتهای پیام/