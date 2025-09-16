خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس سازمان غذا و دارو در نشست خبری:

کمبود جدی تجهیزات پزشکی نداریم

کمبود جدی تجهیزات پزشکی نداریم
کد خبر : 1686864
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: تجهیزات پزشکی بخش مهم حوزه سلامت است و اکنون تجهیزات بیمارستانی تولید داخل است.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  مهدی پیر صالحی در نشست خبری نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندان پزشکی، آزمایشگاهی و ملزومات دارویی ایران مد که امروز سه شنبه 25 شهریورماه در سازمان غذا و دارو اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه و حضور حداکثری علی رغم مشکلات نقدینگی گویای این موضوع است که شرکت ها و صنایع حضوری فعال دارند و تولید کنندگان تجهیزات پزشکی و ملزومات مصرفی در میدان هستند. 

وی افزود: تجهیزات پزشکی بخش مهم حوزه سلامت است و اکنون تجهیزات بیمارستانی تولید داخل است.شرکت ها درگیر مسائل مالی و کمبود نقدینگی هستند و حضور شرکت ها در نمایشگاه نشان از توانمندی بالای آنها در حوزه تجهیزات پزشکی است. 

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه با حذف ارز ترجیحی هنوز انفاق خاصی در حوزه تجهیرات پزشکی نیفتاده است، گفت: اما با پیش‌بینی های انجام شده نیمه اول سال در بیمارستان ها کالاها با ارز ترجیحی توزیع می شود و در نیمه دوم سال شاهد افزایش قیمت خواهیم بود و در این خصوص سازمان هدفمند سازی یارانه ها باید مسائل مالی و نقدینگی را بر طرف کنند. 

پیرصالحی تصریح کرد: اگر سازمان هدفمندی به تعهد خودشان به موقع عمل نکند احتمالا بیمارستان ها دچار کمبود خواهند شد. در حال حاضر هیچ کمبودی از نظر تجهیزات پزشکی در کشور نداریم. میزان صادرات حوزه تجهیزات پزشکی در سال های گذشته حدود ۲۵۰ میلیون دلار بوده است.

پیرصالحی تاکید کرد: در حوزه تجهیزات پزشکی بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان مطالبات از بخش دولتی دارند. تجهیزات پزشکی در بخش دولتی تحت پوشش بیمه قرار دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی