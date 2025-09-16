مردم شیرینی اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را باید احساس کنند

به گزارش ایلنا، سجاد رضوی با بیان این مطلب در اجلاس وبیناری دانشکده‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشوری، گفت: دانشگاه‌ها حداقل در ۶ ماه اول اجرای برنامه باید بر روند ارجاع بیماران نظارت کافی اعمال کنند تا نحوه و کیفیت اجرای برنامه برای تمام مراکز جا بیفتد.

وی افزود: ما فهرست دانشگاه‌هایی که برای سطوح دو و سه اعلام آمادگی کرده‌اند داریم، خیلی از مراکز می‌خواهند برنامه را در سطح شهر اجرا کنند لذا باید برای سطح دو که ارجاع به کلینک‌های تخصصی است وقت و انرژی بیشتری بگذاریم.

معاون درمان وزارت بهداشت تاکید کرد: باید به مراجعه کننده‌ای که از طریق نظام ارجاع می‌آید با احترام برخورد کرده و او را به درستی راهنمایی کرد تا حلاوت برنامه را بچشد و از آن استقبال کند. ضمن این که برخی از این افراد از محرومیت‌های خاصی برخوردارند و نیاز به راهنمایی و مراقبت دارند.

رضوی با اشاره به این که منابع برنامه محدود است ولی پرداخت‌ها باید به روز و ماهانه انجام شود، گفت: شکست پزشکی خانواده و نظام ارجاع در فارس و مازندران به خاطرعدم اجرای برنامه در سطوح ۲ و ۳ بود. پس دانشگاه‌ها باید نظارت و دقت لازم در روند ارجاع بیمار را جدی بگیرند.

وی با اعلام این که ۳۰ درصد ویزیت‌ها را می‌توان به صورت تله مدیسین انجام داد، افزود: لازم است دانشگاه‌های علوم پزشکی دستور العمل کدهای ۱۲۵ و ۱۱۰ را اجرا کنند تا هم سطح ایمنی ارتقا یافته و هم تعرضات به پرسنل کاهش یابد.

رضوی با بیان این که از اول سال ۱۴۰۴ ارز اختصاصی لوازم مصرفی از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تبدیل شده و احتمالا این ارز بزرگترین چالش ماست، تصریح کرد: تاکنون با ذخایر لوازم گذشته نیازها را مدیریت کرده‌اید و باید مراقب شیفت کالاها به ارز ۲۸۵۰۰ باشید. باید بتوانیم مابه التفاوت‌ها را از بیمه‌ها پرداخت کنیم تا به مردم فشار وارد نشود.

وی از ابلاغ آیین نامه پدافند غیرعامل و مسمومیت‌های دارویی و شیمایی به دانشگاه‌ها خبر داد و گفت: برای تامین برق بیمارستان‌ها از روش دوسویه استفاده کنید. هنوز در برخی مراکز از دیزل ژنراتورها استفاده می‌شود در حالی که این ژنراتورها برای مواقع ضروری و بحرانی است.

به گزارش وبدا، وی در پایان با اعلام این که آیین نامه با بیمه‌ها جمع‌بندی شده و ابلاغ خواهد شد، یادآور شد: نیازهای اعلام شده نیروی متخصص از سوی دانشگاه‌ها پنج هزار نیروست که ۲۲۰۰ نفر می‌توانیم توزیع کنیم، در عین حال دانشگاه‌ها خدمات دهی به مناطق محروم را نباید از نظر دور دارند.

