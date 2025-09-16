صورتها و تراز مالی شرکت توسعه مجتمعهای ایستگاهی مترو مثبت ارزیابی شد
بهدنبال برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه شرکت توسعه مجتمعهای ایستگاهی مترو تهران و حومه، مطابق گزارش حسابرسی مستقل صورتها و تراز مالی این شرکت مثبت و مقبول ارزیابی شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه مجتمعهای ایستگاهی مترو تهران و حومه، مجمع عمومی عادی سالیانه و فوقالعاده صاحبان سهام شرکت توسعه مجتمعهای ایستگاهی مترو تهران و حومه با حضور نادر شکری سرپرست اداره کل امور مجامع و حسابرسی شهرداری تهران، سید مهدی صباغ مدیرعامل شرکت، اعضای هیئتمدیره شرکت، سهامداران، حسابرس و بازرس قانونی برگزار و طی آن صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۴۰۳ ارائه و تصویب شد.
در مجمع عمومی عادی سالیانه که در محل ساختمان معاونت حملونقل و ترافیک شهرداری تهران برگزار شد، گزارش عملکرد شرکت کنار برنامهها و اقدامات توسعهای شرکت توسط صباغ، مدیر عامل این شرکت ارائه و در ادامه پس از قرائت گزارش حسابرسی مقبول(بدون بند)، صورت های مالی سال ۱۴۰۳ شرکت تصویب شد.
در این جلسه تراز و صورتهای مالی سال ۱۴۰۳ بررسی و تصویب شد. همچنین عملکرد شرکت در سال ۱۴۰۳، اصلاح آئین نامه معاملات شرکت، تمدید دوره اعضای هیئت مدیره، انتخاب بازرس قانونی و حسابرس سال ۱۴۰۴ و سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
همچنین در خصوص پروژهها طبق تکالیف مقرر شد؛ یکی از پروژههای مجتمعهای ایستگاهی در قالب مشارکت عمومی – خصوصی انجام شود.
کاهش وابستگی ۳۰ درصدی از بودجه کمکی شهرداری تهران و در ازای آن عقد قرارداد کارگزاری یکی از دیگر نکات مهم اقدامات انجام شده شرکت بود که در این جلسه بررسی و تاکید شدند.