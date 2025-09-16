دستورالعمل جدید مقررات بهداشتی و محیطزیستی آرامستانها
معاون عمرانی وزیر و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور دستورالعمل اجرایی مقررات بهداشتی و محیطزیستی آرامستانها را به استانداران سراسر کشور ابلاغ کرد.
به گزارش ایلنا، مسعود نصرتی، معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در ابلاغیهای خطاب به استانداران سراسر کشور، دستورالعمل اجرایی مقررات بهداشتی و محیطزیستی آرامستانها را برای اجرا در شهرها و روستاهای کشور ارسال کرد.
این دستورالعمل در راستای اجرای قانون اصلاح ماده ۱۳ قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب سال ۱۳۷۹ و تبصره ماده ۱۳ آییننامه آرامستانهای کشور، براساس تصویبنامه شماره ۵۲۱۰۹ ت۶۲۴۵۹ه– مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ هیئت وزیران، تدوین شده است.
بر پایه این گزارش، دستورالعمل یادشده با همکاری مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور (سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور) و سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و پس از تأیید نهایی، در نامه شماره ۱۰۰/۶۲۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ از سوی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ شده است.
هدف از تدوین و ابلاغ این دستورالعمل، ارتقای سطح بهداشت عمومی، رعایت اصول محیطزیستی در آرامستانها و ساماندهی هرچه بهتر مدیریت این اماکن در کشور عنوان شده است.
به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، متن کامل دستور العمل در این لینک قابل مشاهده است.