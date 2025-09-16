وزیر بهداشت اعلام کرد:
آغاز برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع به صورت کشوری
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در اجلاس وبیناری روسای دانشکدهها و دانشگاههای علوم پزشکی کشور با اعلام آغاز کشوری برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع، از پیگیری مصوبه مجلس مبنی بر اختصاص ۸۰ همت به وزارت بهداشت خبر داد.
به گزارش ایلنا، محمدرضا ظفرقندی در این اجلاس که صبح امروز (سه شنبه) ۲۵ شهریور ماه در ستاد وزارت بهداشت برگزار شد، گفت: برای تامین منابع تخصیص داده شده به وزارت بهداشت دو کار در حال انجام است؛ اول این که ۶ ماه است پیگیر مصوبه مجلس درباره ۸۰ همت فروش سهام کارخانجات و شرکت و اختصاص منابع آن به وزارت بهداشت هستیم.
وی افزود: علیرغم مقاومت برخی دستگاهها هیات دولت بالاخره اختصاص این منابع را تصویب کرد و اکنون در سازمان خصوصیسازی در حال پیگیری است و شنبه در همین زمینه با معاون اول دولت جلسه داریم.
وی ادامه داد: پیگیری ۷۰ همت بدهی دولت به تامین اجتماعی برای بخش بهداشت و درمان غیرمستقیم نیز همین هفته به نتیجه رسید. این بدهی نشان دار برای پرداخت در درمان غیرمستقیم خواهد بود و در جلسات سران سه قوه بررسی و مصوب خواهد شد.
وزیر بهداشت با اشاره به فصل تصویب بودجه در مجلس، تاکید کرد: روسای دانشگاهها درباره نیازهای خودشان با نمایندگان استانی خود جلسات لازم را برگزار کرده و پیگیر مسائل و مشکلات سلامت استانهای تحت امرشان باشند.
ظفرقندی بیان داشت: دانشگاههای علوم پزشکی با موارد متعددی مواجهند که باید با اولویتبندی به مسایل رسیدگی کنند. کشور شرایط ویژهای دارد و باید حواس همه به تمام مسایل، از جمله شرایط نه جنگ و نه صلح که در آن قرار داریم باشد.
وی با اشاره به اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع تاکید کرد: در کنار این برنامه مهم هیچ کار دیگری نباید تعطیل شود، گفت: به برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع نه فقط به عنوان یک تکلیف قانونی، بلکه به عنوان برنامه اصلاح ساختار بهداشت و درمان کشور نگاه کنید. این برنامه باید جلوی هدر رفت منابع را بگیرد و منجر به رفع بیعدالتی در نظام سلامت کشور شود.
وزیر بهداشت با بیان این که پزشکی خانواده باید امکانات و احترام شایسته سلامتی را به دورترین نقاط ببرد، اظهار کرد: از افراد روستایی تا شهری باید از مزایای این برنامه برخوردار شوند. منابع بابد هدفمند صرف این برنامه و سایر برنامهها شود.
ظفرقندی با اعلام این که شروع کار در برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع از همین امروز در سناریویی تعریف میشود که توجه ویژه به منابع در آن لحاظ شود، خاطرنشان کرد: کار کارشناسی زیادی در معاونتهای بهداشت، درمان و توسعه برای اجرای این برنامه انجام شده است. امروز روز مبارکی است زیرا شبکه فقط محدود به مراقبتهای اولیه نیست. برنامه پزشکی خانواده از ارتقای سواد سلامت و خودمراقبتی شروع میشود و تا سطوح ۲ و ۳ ادامه مییابد.
وی تصریح کرد: ابتدا برای اجرای بهتر برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، ارزیابی و پایلوت برنامه را از یک بخش از شبکه در استان خود شروع کنید و به تدریج اجرای برنامه را به سایر نقاط استانتان تسری دهید.
وزیر بهداشت خطاب به روسای دانشکدهها و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور، تاکید کرد: کشور در حالت نه جنگ نه صلح قرار دارد و علاوه بر آمادگی لازم باید به مرور دستورالعملهای حالت جنگ و مرور دستورالعملهای بیمارستانهای معین بپردازید. حتی اگر توانستید یکبار این دستورالعملها را به صورت مانور اجرا کنید تا در هنگامه لازم آمادگی داشته باشد. البته تمرکز امروز نظام سلامت اجرای پزشکی خانواده است ولی از مسایل مهم دیگری مانند ذخایر استراتژیک دارو و ملزومات نباید غفلت شود.
وزیر بهداشت بار دیگر با تاکید بر این که اولویت اول، دوم و سوم وزارت بهداشت نیروی انسانی است، یادآور شد: اگر نیروی انسانی رضایت نداشته باشد مشکلات بیشتری برای نظام سلامت پدید میآید. بعضی دانشگاهها به فکر پانسیون پرستاری افتادهاند که خبر خوشحال کنندهای است. پانسیون رزیدنت ها، انترنها را هم پیگیری کنید تا راندمان کار با این رسیدگیها نسبت به وضعیت منابع انسانی، ارتقا یابد.
ظفرقندی با اعلام این خبر که در زمینهکارانههای کادر سلامت هم اقدامات خوبی در حال انجام است، گفت: ۸ هزار ورودی دانشگاههای علوم پزشکی امسال به ۱۶ هزار دانشجو رسیده که این دانشجویان امکانات میخواهند لذا با نمایندگان مجلس در فصل بودجه برای ترغیب آنان به کمک به دانشگاهتان رایزنی کنید.
به گزارش وبدا، وزیر بهداشت در پایان با بیان این که ما میخواهیم شروع عملیات سطوح ارجاع، نسخه نویسی، نوبت گیری و بازخورد الکترونیک از سطوح بالا به پایین را آغاز کنیم، تصریح کرد: حوزه بهداشت و برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع یک بخش از ماموریت ماست. باید به بخشهای مهم دیگر همچون ارتقای سواد سلامت، مولفههای اجتماعی موثر بر سلامت و خودمراقبتی نیز توجه شود.