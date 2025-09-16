خبرگزاری کار ایران
بازداشت ۱۵۵ سارق خشن و کشف بیش از ۹۰ فقره انواع سرقت

رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: طی اجرای دومین مرحله از طرح مقابله با سارقان خشن در کشور ۱۵۵ نفر مجرمان شناسایی و دستگیر شدند که کارآگاهان در این عملیات موفق به کشف بیش از ۹۰ فقره انواع سرقت شدند.

به گزارش  ایلنا،  سردار محمد قنبری در تشریح این خبر اظهار کرد: دومین طرح مقابله با سارقان خشن در راستای کنترل و کاهش جرایم خشونت آمیز به مدت سه روز در استان‌های جرم خیز کشور به مرحله اجرا درآمد.

 
وی با بیان اینکه در جریان این مرحله از عملیات، ۱۵۵ نفر از سارقان دستگیر شدند که ۵۷ درصد آنها دارای سابقه و ۴۳ درصد فاقد سابقه کیفیری بودند، افزود: طی این بازه زمانی ۲۹۲ فقره انواع سرقت شامل زورگیری خیابانی، قاپ زنی و سایر جرایم مرتبط کشف شد.
 
رئیس پلیس آگاهی فراجا با بیان اینکه بیشترین آمار کشف سرقت‌ها مربوط به مناطق خراستان رضوی، تهران و غرب تهران بوده است، گفت: بیشترین دستگیری‌ها نیز در همین مناطق بوده است که پلیس شبانه روز تمام تلاش خود را برای حفظ امنیت شهروندان به کار بست.
 
وی با بیان اینکه پلیس آگاهی قاطعانه با مجرمان برخورد می‌کند، تأکید کرد: مردم عزیز از اعتماد به افراد ناشناس و بی اطلاع در محلات و معاملات خودداری کنند و هر گونه فعالیت مشکوک را بلافاصله به شماره ۱۱۰ یا پلیس محلی اطلاع دهند.
