به گزارش ایلنا به نقل از سازمان غذا و دارو، نقی شهابی مجد افزود: توسعه شعب پخش و تقویت شبکه انبارها در استان‌های محروم می‌تواند جابجایی طولانی دارو و تجهیزات پزشکی را کاهش دهد و روند تأمین نیازهای محلی را تسریع کند.

وی تأکید کرد: مدیریت دقیق زنجیره تأمین، کاهش مسافت‌های حمل و تمرکز بر نیازهای بیماران، علاوه بر افزایش دسترسی، می‌تواند از بروز کمبودهای دارویی در این مناطق جلوگیری کند.

