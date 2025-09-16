خبرگزاری کار ایران
مشوق‌های تازه برای توسعه پخش دارو در مناطق محروم

معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان غذا و دارو گفت: ایجاد مشوق برای شرکت‌های پخش و توسعه انبارها در استان‌های کم‌دسترسی، راهکاری مهم برای ارتقای لجستیک دارویی و تسهیل دسترسی بیماران به داروهای حیاتی است.

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان غذا و دارو،  نقی شهابی مجد افزود: توسعه شعب پخش و تقویت شبکه انبارها در استان‌های محروم می‌تواند جابجایی طولانی دارو و تجهیزات پزشکی را کاهش دهد و روند تأمین نیازهای محلی را تسریع کند.

وی تأکید کرد: مدیریت دقیق زنجیره تأمین، کاهش مسافت‌های حمل و تمرکز بر نیازهای بیماران، علاوه بر افزایش دسترسی، می‌تواند از بروز کمبودهای دارویی در این مناطق جلوگیری کند.

 

