استفاده از داروی ضدسرطان برای حذف دائمی ویروس HIV

به گزارش ایلنا از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، دانشمندان دانشگاه استنفورد کشف کرده‌اند داروی EBC-۴۶ که قبلا برای درمان سرطان تائید شده است، می‌تواند سلول‌های خفته آلوده به ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV) را فعال کند و آن‌ها را توسط سیستم ایمنی در معرض نابودی قرار دهد.

این استراتژی معروف به «ضربه و نابودی»، در آزمایش‌های اولیه تا ۹۰ درصد موفقیت داشته و امیدها برای درمان قطعی HIV را افزایش داده است. این کشف می‌تواند نقطه عطفی در مبارزه با HIV باشد، به ویژه برای بیمارانی که به درمان‌های فعلی و پرهزینه ضد رتروویروسی وابسته‌اند.

ویروس نقص ایمنی انسانی (HIV) در سال‌های اخیر به یک بیماری قابل‌ کنترل تبدیل شده اما با این حال، درمان کامل آن همچنان دور از دسترس باقی مانده است.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به این مقاله مراجعه کنند.

انتهای پیام/