خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استاندار تهران:

توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و حرارتی، امنیت برق تهران را تضمین می‌کند

توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و حرارتی، امنیت برق تهران را تضمین می‌کند
کد خبر : 1686774
لینک کوتاه کپی شد.

استاندار تهران با اشاره به اینکه دستاوردهای امروز، هدیه‌ای به مردم و بهترین پدافند در مقابل فشارهای دشمن است، گفت: توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر و حرارتی، امنیت برق تهران را تضمین می‌کند.

به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان، در آیین افتتاح پروژه‌های افزایش ظرفیت ۹۰ مگاواتی نیروگاه سیکل ترکیبی پرند (مدیا) و تأمین آب مورد نیاز نیروگاه از طریق پساب تصفیه‌شده شهر پرند که با حضور عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو برگزار شد، با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی مدیران و کارکنان وزارت نیرو و استان تهران، اقدامات انجام‌شده در تابستان سخت و مقابله با بحران‌های برق و آب در پایتخت را تشریح کرد. 

معتمدیان گفت: در استان تهران، با تلاش و پیگیری‌های شبانه‌روزی، توانستیم شرایط بحرانی ناشی از تغییرات اقلیمی و کم‌آبی را مدیریت کنیم. تابستان سخت را پشت سر گذاشتیم و با مدیریت وزارت نیرو، پروژه انتقال آب از طالقان به تهران در کمتر از شش ماه به انجام رسید که یکی از بحران‌های جدی استان را برطرف کرد. 

استاندار تهران درباره حوزه برق افزود: علیرغم ناترازی‌ها و حساسیت‌های خاص پایتخت، با مدیریت و تلاش شبانه‌روزی اقدامات مؤثری در بخش برق انجام شده است. در زمینه احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، خوشبختانه تاکنون نزدیک به ۱۰ هزار مگاوات پروانه صادر شده و بیش از ۱۰۲۲ مگاوات عملیات اجرایی آغاز شده است. 

وی عنوان کرد: در روزهای آینده بیش از ۲۰۰۰ مگاوات عملیات اجرایی جدید آغاز خواهد شد که نشان‌دهنده کار بزرگ و ارزشمند در صنعت برق کشور است. 

استاندار تهران ادامه داد: با تلاش‌های همکاران توانیر و شرکت برق حرارتی، توسعه نیروگاه‌های حرارتی کوچک‌مقیاس و تجدیدپذیر در پایتخت دنبال شده تا تامین پایدار برق تهران تضمین شود. این اقدامات با همکاری وزارت نفت و شرکت گاز نیز ادامه خواهد داشت. 

به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، معتمدیان در پایان گفت: دستاوردهای امروز، هدیه‌ای به مردم و بهترین پدافند در مقابل فشارهای دشمن است و با همت و تلاش جمعی قادر خواهیم بود چالش‌ها را مدیریت کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی