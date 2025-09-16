استاندار تهران:
توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و حرارتی، امنیت برق تهران را تضمین میکند
استاندار تهران با اشاره به اینکه دستاوردهای امروز، هدیهای به مردم و بهترین پدافند در مقابل فشارهای دشمن است، گفت: توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و حرارتی، امنیت برق تهران را تضمین میکند.
به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان، در آیین افتتاح پروژههای افزایش ظرفیت ۹۰ مگاواتی نیروگاه سیکل ترکیبی پرند (مدیا) و تأمین آب مورد نیاز نیروگاه از طریق پساب تصفیهشده شهر پرند که با حضور عباس علیآبادی، وزیر نیرو برگزار شد، با قدردانی از تلاشهای شبانهروزی مدیران و کارکنان وزارت نیرو و استان تهران، اقدامات انجامشده در تابستان سخت و مقابله با بحرانهای برق و آب در پایتخت را تشریح کرد.
معتمدیان گفت: در استان تهران، با تلاش و پیگیریهای شبانهروزی، توانستیم شرایط بحرانی ناشی از تغییرات اقلیمی و کمآبی را مدیریت کنیم. تابستان سخت را پشت سر گذاشتیم و با مدیریت وزارت نیرو، پروژه انتقال آب از طالقان به تهران در کمتر از شش ماه به انجام رسید که یکی از بحرانهای جدی استان را برطرف کرد.
استاندار تهران درباره حوزه برق افزود: علیرغم ناترازیها و حساسیتهای خاص پایتخت، با مدیریت و تلاش شبانهروزی اقدامات مؤثری در بخش برق انجام شده است. در زمینه احداث نیروگاههای تجدیدپذیر، خوشبختانه تاکنون نزدیک به ۱۰ هزار مگاوات پروانه صادر شده و بیش از ۱۰۲۲ مگاوات عملیات اجرایی آغاز شده است.
وی عنوان کرد: در روزهای آینده بیش از ۲۰۰۰ مگاوات عملیات اجرایی جدید آغاز خواهد شد که نشاندهنده کار بزرگ و ارزشمند در صنعت برق کشور است.
استاندار تهران ادامه داد: با تلاشهای همکاران توانیر و شرکت برق حرارتی، توسعه نیروگاههای حرارتی کوچکمقیاس و تجدیدپذیر در پایتخت دنبال شده تا تامین پایدار برق تهران تضمین شود. این اقدامات با همکاری وزارت نفت و شرکت گاز نیز ادامه خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، معتمدیان در پایان گفت: دستاوردهای امروز، هدیهای به مردم و بهترین پدافند در مقابل فشارهای دشمن است و با همت و تلاش جمعی قادر خواهیم بود چالشها را مدیریت کنیم.