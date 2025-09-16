پیشنهاد معافیت مالیاتی پلکانی پرستاران در بودجه ۱۴۰۵

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، عباس عبادی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نشست کارگروه پیگیری مطالبات پرستاری اظهار داشت: برای بودجه سال ۱۴۰۵، وزارت بهداشت پیشنهاد معافیت مالیاتی پلکانی پرستاران را به دولت ارائه کرده است. هرچند این اقدام ممکن است درآمدهای دولت را کاهش دهد، اما به عنوان ارزش افزوده‌ای در جهت حفظ و ماندگاری نیروهای پرستاری در سیستم درمانی کشور مؤثر خواهد بود. امیدواریم این پیشنهاد در لایحه بودجه گنجانده شده و در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد.

پیشنهاد افزایش ۱۰۰ درصدی ارزش نسبی تعرفه خدمات پرستاری

وی افزود: در کارگروه ویژه تعرفه‌گذاری نیز برای سال آینده، پیشنهاد افزایش حداقل ۱۰۰ درصدی ارزش نسبی تعرفه خدمات پرستاری مطرح شده است. همچنین قرار است ضریب ریالی تعرفه، برای کارشناسان پروانه‌دار و اعضای هیات علمی تمام‌وقت به‌صورت مجزا محاسبه شود. تحقق این موضوع نیازمند حمایت جدی دولت است. متأسفانه در حوزه نگهداشت پزشکان و پرستاران بیشتر اقدامات به صورت مسکن‌گونه انجام می‌شود.

نگرانی از کیفیت آموزش پرستاری در مراکز غیردولتی

معاون پرستاری وزارت بهداشت ادامه داد: موضوع آموزش پرستاری در مراکز غیرانتفاعی نیز در دست پیگیری است. وزیر بهداشت نیز این موضوع را به‌طور مستقیم دنبال کرده‌اند. هرچند فرآیند پذیرش از نظر شکلی کاملاً قانونی بوده، اما از نظر ماهیتی نگرانی‌هایی وجود دارد. نگرانی ما از تربیت پرستار در بخش خصوصی نیست، بلکه از کیفیت آموزشی ارائه‌شده در این مراکز نگرانیم؛ چراکه در نهایت، مردم به عنوان دریافت‌کنندگان خدمات درمانی، متضرر خواهند شد.

پرستاران و مسیر تأمین معیشت؛ آسیب نهایی متوجه مردم است

عبادی تصریح کرد: مهم‌ترین مسئله در حوزه پرستاری، کیفیت خدماتی است که به مردم ارائه می‌شود. اگر پرستار با مشکلات معیشتی مواجه باشد، به ناچار مسیر دیگری برای تأمین معاش خود می‌یابد؛ مانند اشتغال در خدمات زیبایی یا حوزه‌های درمانی غیررسمی. در این شرایط، این مردم هستند که از کمبود پرستار آسیب می‌بینند. در کنار پیگیری مطالبات صنفی، باید به نقش مردم به عنوان گیرندگان خدمت نیز توجه شود.

تعرفه پایین نیروهای اتاق عمل؛ نیاز به رویکردی جدید

وی همچنین به تعرفه پایین نیروهای اتاق عمل اشاره کرد و گفت: این موضوع صحیح است. در بیمارستان‌هایی با ظرفیت ۳۲ یا ۶۴ تخت در مناطق محروم، مجبوریم کارکنان اتاق عمل و بیهوشی را حفظ کنیم؛ درحالی‌که ممکن است ۱۵ روز پزشک بیهوشی حضور داشته باشد ولی جراح نباشد و در ۱۵ روز بعد بالعکس. در چنین شرایطی، دریافتی این افراد اغلب از محل آنکال و ماندگاری تأمین می‌شود، چراکه تعداد بیماران کافی نیست.

عبادی ادامه داد: حتی اگر تعرفه اتاق عمل را اصلاح کنیم، در مناطقی با ضریب اشغال پایین (مثلاً ۳ درصد)، باز هم تفاوتی در دریافتی همکاران ایجاد نمی‌شود؛ زیرا مجموع زمان حضور در اتاق عمل ممکن است تنها یک ساعت باشد. بنابراین باید به دنبال راهکارهای مؤثرتری برای حفظ این نیروها در چنین مناطق باشیم.

ضرر ۴ هزار میلیارد تومانی مهاجرت پرستاران به اقتصاد کشور

معاون پرستاری با اشاره به لایحه حمایت مادی و معنوی از پرستاران گفت: در این لایحه، راه‌حل بسیاری از مشکلات دیده شده بود، اما کنار گذاشته شد؛ چراکه در بیمارستان‌ها نیروهایی مانند نگهبان و خدمات نیز فعالیت دارند و اعطای امتیاز به پرستاران ممکن است موجب مطالبه‌گری سایر گروه‌ها شود.

وی اظهار داشت: اگر به فکر مردم نباشیم، پرستار ناچار است برای تأمین معیشت خود، به مسیرهای دیگری روی آورد. یکی از پژوهش‌ها نشان داده که در سال ۱۴۰۲، مهاجرت ۵۷۰ پرستار، معادل ۴ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور ضرر زده است. این عدد تنها مربوط به مهاجرت ثبت‌شده است و شامل ترک خدمت یا مهاجرت غیررسمی نمی‌شود، که اگر در نظر گرفته شود، خسارت بسیار بیشتری به کشور وارد شده است.

۲۶ هزار فارغ‌التحصیل پرستاری جذب نشده‌اند

عبادی در پایان گفت: مسیر مطالبه‌گری پرستاران باید از مسیر کاهش آسیب به مردم عبور کند. پرستار، وکیل مدافع سلامت مردم است. درحالی‌که برای تربیت یک پرستار، هزینه‌های زیادی صرف شده، اما مردم همچنان از کمبود پرستار رنج می‌برند. از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، با احتساب استخدام‌های انجام‌شده در سال جاری، تنها ۱۹ هزار پرستار جذب شده‌اند، در حالی‌که ۴۶ هزار داوطلب برای استخدام وجود داشته است. این یعنی ۲۶ هزار نفر جذب نشده‌اند و در نهایت این مردم هستند که از این سوء مدیریت آسیب می‌بینند.

