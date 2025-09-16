خبرگزاری کار ایران
یک فوریت لایحه نرخ اجاره بهای فضاهای نمایشگاهی شهر آفتاب تصویب شد

کد خبر : 1686749
همزمان با سیصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران یک فوریت لایحه نرخ اجاره بهای فضاهای نمایشگاهی مجموعه نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب با حداکثر آراء موافق تصویب شد.

به گزارش ایلنا، همزمان با سیصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران یک فوریت لایحه نرخ اجاره بهای فضاهای نمایشگاهی مجموعه نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب بررسی و با حداکثر آراء موافق مصوب شد.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی این یک فوریت با بیان اینکه به نظر می رسد در روز دوم مهر، نمایشگاهی در محل نمایشگاه بین المللی برگزار می شود و مردم در ترافیک گرفتار خواهند شد، اظهار کرد: بنده فکر می‌کنم که آنها دوست دارند نفرین شوند. امیدواریم خداوند به آنها عقل عطا کند، چراکه پول به درد آنها نخواهد خورد. وقتی مردم از شما ناراضی هستند و در ترافیک گرفتار می شوند و عصبانی می شوند، برای شما مشکل ساز خواهد شد.

