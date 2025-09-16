رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی:
ملاک ارزیابی مسؤلان باید مبارزه با استعمار باشد
رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با بیان اینکه کسانی که در مقابل استعمار لبخند میزنند، بدون شک خائن هستند، گفت: مردم باید دوستان استعمار را در کشور شناسایی کنند. ملاک ارزیابی مسؤلان باید مبارزه با استعمار باشد.
به گزارش ایلنا، صبح امروز -۲۵ شهریورماه ۱۴۰۴- ششمین همایش «ستارگان شهر» با موضوع بزرگداشت و تقدیر از خانواده شهدای اقتدار ایران عزیز، باحضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و علیرضا زاکانی شهردار تهران، برگزار شد.
در ابتدای این برنامه موسی نجفی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در سخنانی، ضمن خیرمقدم به حاضران برنامه، مجموعه ۳۰ جلدی «استعمارشناسی ایرانی» را حاصل تلاش ۴ ساله پژوهشگاه دانست و گفت: این اثر به صورت کاملاً رایگان و بدون استفاده از بودجه بیتالمال فراهم شده است.
وی مقابله با سلطه و فراهم آوردن اسباب تمدن اسلامی را دو بال حکومت اسلامی عنوان کرد و گفت: در تلاش هستیم تا با معرفی این اثر، راه مبارزه با سلطه را بیشتر از پیش به مردم معرفی کنیم.
نجفی با یادآوری آنکه هنوز هم «استعمار» مسأله مردم ایران است، تأکید کرد: ایران اگر چه هیچگاه به صورت رسمی مستعمره هیچ کشوری نبوده است، اما استعمارگران در تمام شئون مملکت دخالت میکردند. همین موجب ناشناخته بودن موضوع برای ایرانیها شده است.
رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به قحطی بزرگ بعد از جنگ جهانی اشاره و گفت: بیش از ۶ میلیون نفر در اثر قحطی کشته شدند. همه ناشی از دخالتهای استعمار خارجی بود.
وی به رشادتهای قهرمانان ایرانی اشاره و تصریح کرد: امثال رئیسعلی دلواری و میرزاکوچک در حال نبرد با استعمار بودند.
نجفی تأکید کرد: کسانی که در مقابل استعمار لبخند میزنند، بدون شک خائن هستند. مردم باید دوستان استعمار را در کشور شناسایی کنند. ملاک ارزیابی مسؤلان باید مبارزه با استعمار باشد.
این پژوهشگر تاریخ راهبرد غرب را «استعمارگری» دانست و گفت: استعمارگران خود را مرکز عالم میدانند؛ انقلاب اسلامی برای بر هم زدن این چرخه درست شد. کسانی که با ادبیات خودتحقیری صحبت میکنند، در پیرامون هستند.
وی در ادامه به غربیها گفت: شما که همه تاریختان سراسر استعمارگری است، وظیفه دارید از ملتهای منطقه عذرخواهی کنید. شما باید اعتماد مردم را جلب کنید. نه ما!
به گزارش شهر، گفتنی است در حاشیه این برنامه مجموعه ۳۰ جلدی «استعمارشناسی ایرانی» باحضور رئیس مجلس شورای اسلامی و شهردار تهران رونمایی شد.
براساس این گزارش در ادامه این برنامه، باحضور رئیس مجلس شورای اسلامی، شهردار تهران و رئیس پژوهشگاه فرهنگ و علوم انسانی، از خانواده شهدای اقتدار عزیز، تقدیر و تکریم شد.
از خانواده شهید والامقام، سرلشگر شهید امیرعلی حاجیزاده، خانواده دانشمند شهید دکتر فریدون عباسی، خانواده شهید دکتر محمدمهدی طهرانچی، خانواده سردار شهید محمود باقری، خانواده سردار شهید داود شیخیان، خانواده سردار شهید خسرو حسنی، خانواده سردار شهید منصور عسگری، خانواده دانشمند شهید دکتر امیرحسین فقهی، در این مراسم تقدیر شد.