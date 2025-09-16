هلال احمر تنها مرکز تولید پای مصنوعی در ایران است

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجید زنگوئی، دبیر کل مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی، در نشست خبری روز سه شنبه ۲۵ شهریور ماه، درباره کمپین بین المللی نسیم رحمت، بیان کرد: ما در مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی قریب به ۱۰ سال است که در اقصی نقاط دنیا فعالیت‌هایی را با هدف توسعه ارتباطات کشورها در بخش خدمات درمان و گردشگری سلامت دنبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: در حال حاضر مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی (HTDC) یکی از بزرگ‌ترین شبکه‌های بین‌المللی فعال در بخش گردشگری سلامت در اقصی نقاط دنیا به شمار می‌رود که در حوزه اروپا، آسیا و خاورمیانه با همکاری سازمان‌ها، وزارتخانه‌های بهداشت، تشکل‌های حوزه گردشگری و گردشگری سلامت، در طول سال فعالیت‌های متعددی دارد و تلاش می‌کند ظرفیت‌های کشورها را در این زمینه معرفی کند.

او افزود: طی سال‌های گذشته، تمرکز مرکز توسعه گردشگری سلامت کشورهای اسلامی بر توسعه کسب‌وکارهای مرتبط با بخش سلامت بوده است؛ از سال گذشته، به صورت جدی بخش ارتباطات مردمی و ایجاد پیوند مؤثر بین بیماران یا دریافت‌کنندگان خدمات درمانی با ارائه‌دهندگان خدمات در کشورهای مختلف دنیا در دستور کار قرار گرفت.کمپین بین المللی نسیم رحمت نیز در همین راستا تعریف شد.

زنگوئی تاکید کرد: اگر کمپین نسیم رحمت بخواهد شکل بگیرد، قطعاً سازمان‌ها و نهادهای متولی در بخش‌های مختلف، همراه با مدیریت شهری، باید نقش خود را ایفا کنند. امسال به همت سازمان نظام پزشکی کشور و با همراهی بی‌نظیر شهرداری تهران، این اتفاق در تهران و در سطح کشور رقم می‌خورد.

وی گفت: کمپین نسیم رحمت در حقیقت ایجاد فرصتی یک‌ماهه برای بیماران سراسر دنیا است تا بتوانند خدمات درمانی باکیفیت را با قیمت‌های بسیار مناسب در ایران عزیز دریافت کنند. بدین ترتیب، افرادی که در ربیع‌الاول ۱۴۴۸ هجری قمری (مصادف با ۲۲ مرداد تا ۲۲ شهریور ۱۴۰۵) به ایران مراجعه کنند، می‌توانند از این تسهیلات و ظرفیت‌ها استفاده کنند.

در ادامه نشست، میثم فرج‌الهی، دستیار شهردار تهران و دبیر ستاد اقتصاد دانش‌بنیان مردم‌نهاد و خانواده‌محور، گفت: در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان و در بحث توریسم سلامت، ما در دو بخش نرم‌افزار و سخت‌افزار دارای مزیت ویژه هستیم.در حوزه نرم‌افزاری، در نیروی انسانی متخصص، پزشکان، استارت‌آپ‌ها و نخبگان کشور، قطعاً مزیت ویژه داریم.در حوزه سخت‌افزاری، زیرساخت‌ها و امکانات مجهز، از جمله سیستم حمل‌ونقل شهری تهران و سایر زیرساخت‌های شهری، ما را صاحب مزیت سخت‌افزاری می‌کند.

وی افزود: امروزه موضوعات دیپلماسی از سطح دیپلماسی دولت‌ها عبور کرده و به سطح دیپلماسی ملت‌ها، اینفلوئنسرها و مردم رسیده است.واقعیت این است هر فردی که به عنوان بیمار برای درمان وارد کشوری می‌شود و دردش برطرف می‌شود، یک حس بسیار خوب پیدا می‌کند و می‌تواند به تنهایی نماد جذابیت و عظمت آن کشور میزبان باشد. به نظر می‌رسد با توجه به روحیات و فرهنگ جمهوری اسلامی و مردم ما، حتماً می‌توانیم در این حوزه موفق و حتی سرآمد باشیم.

وی تصریح کرد: حس همبستگی میان مردم کشورهای اسلامی وجود دارد و به نظر می‌رسد در تهران و سراسر کشور، این حس غالب است. مردم ما با روحیه میزبانی خوب خود می‌توانند به موضوع توریسم و گردشگری سلامت نیز کمک کنند.

دستیار شهردار تهران خاطر نشان کرد: در شهرداری، هدف ما این است که یک حلقه واسط میان بخش خصوصی، استارت‌آپ‌ها، فعالان این حوزه و نهادهای حاکمیتی باشیم تا این ارتباط برقرار شود. زیرساخت‌های شهرداری تهران نیز می‌تواند در ارتقای این حوزه نقش داشته باشد. این همت در شهرداری تهران و شخص آقای شهردار وجود دارد که بتوان از زیرساخت‌های شهرداری تهران برای فرهنگ‌سازی و توسعه این حوزه استفاده کرد.

در ادامه نشست مدیرکل سلامت خارج از کشور جمعیت هلال‌احمر، گفت: جمعیت هلال احمر ما به عنوان یک نهاد بشردوست، عضو فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر و یکی از ۱۹۱ کشور عضو این فدراسیون است. جمعیت هلال احمر ایران جزو شورای حکام فدراسیون و یکی از پنج کشور قدرتمند جهان در این مجموعه به شمار می‌رود. از نظر ساختار و توانمندی، به عنوان یک نهاد فعال در عرصه داخل و خارج کشور شناخته می‌شود.

او ادامه داد: جمعیت هلال احمر در دبی، از حدود ۵۰ سال پیش، حتی پیش از انقلاب اسلامی و در دوران جمعیت شیر و خورشید سرخ، فعالیت خود را آغاز کرده و همچنان توسعه خوبی داشته است. امروز بیمارستان هلال احمر در دُبی به عنوان یک مرکز درمانی شناخته می‌شود که می‌تواند با مراکز درمانی کشورهای اروپایی رقابت کند و همواره پذیرای بیمارانی از کشورهای آفریقایی، آسیایی و عربی بوده است.این ظرفیت مهمی است که می‌توان در راستای صنعت گردشگری سلامت کشور از آن استفاده کرد.

وی افزود: در آفریقا، ما فعلاً در شش کشور فعال هستیم و از ۳۰ سال پیش تاکنون در حال ارائه خدمات درمانی هشتیم. این فعالیت‌ها با ارتباط مستقیم با وزارتخانه‌های بهداشت همان کشورها و بر اساس تفاهم‌نامه‌های مشترک صورت می‌گیرد. این ظرفیت می‌تواند برای انتقال بیماران به ایران به کار گرفته شود.

وی اظهار کرد: در کشور افغانستان و به‌زودی در ارمنستان و در برخی دیگر از کشورهای منطقه که درخواست داشته‌اند، فعالیت‌های درمانی آغاز خواهد شد. این موضوع ظرفیت بسیار بالایی است که جمعیت هلال احمر در حوزه طراحی و ترسیم راهبردهای توریسم سلامت در نظر گرفته است.

او اشاره کرد: در کشورهای آمریکای جنوبی هم ارتباطاتی وجود دارد، هرچند به دلیل فاصله جغرافیایی، امکان اعزام بیماران کمتر فراهم است.در داخل کشور نیز، بیمارستان نورافشار هلال احمر در نیاوران تهران، یک بیمارستان فوق‌تخصصی است که در حوزه ارتوپدی و دیگر بخش‌ها در تهران حرف اول را می‌زند. همچنین مجتمع درمانی تهرانپارس در حوزه چشم‌پزشکی، ناباروری، سلول‌های بنیادی و دیگر بخش‌ها فعال است.

محمودی یادآور شد: جمعیت هلال احمر در ایران دارای حداقل ۳۰۰ داروخانه، حدود ۳۰۰ مرکز درمانی و نزدیک به ۲۰۰ مرکز توانبخشی، فیزیوتراپی و پروتز است. مرکز جامع توانبخشی هلال احمر در ایران، شاید نخستین و حتی تنها مرکزی باشد که برای جانبازان و معلولان، پای مصنوعی تولید می‌کند. این مرکز در دنیا نیز به عنوان نهادی با تخصص ویژه در این حوزه شناخته می‌شود و می‌تواند در صنعت گردشگری سلامت مورد استفاده قرار گیرد.

