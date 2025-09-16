به گزارش ایلنا، مهدی چمران در حاشیه سیصد و پنجاه و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز نرخ نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: گزارش حساب درآمد و هزینه شهرداری نیز توسط خزانه‌دار شورا ارائه خواهد شد.

وی با بیان اینکه شهرداری در کمیته‌ای ترافیک مهرماه را بررسی می‌کند، یادآور شد: فرمانداری نیز جلسه‌ای پیش‌بینی کرده که از شورا نیز دعوت به حضور شده است. برنامه‌ها دنبال می شود اما قاعدتا باید منتظر ترافیک پیچیده‌تری باشیم.

چمران گفت: در شلوغ‌ترین روزها شاهد بی‌سلیقگی هستیم و نمایشگاه‌ها در نمایشگاه بین‌المللی برگزار می‌شود. باید این بینش را ایجاد کنیم که مردم ساکن آن محدوده نیز حق زندگی دارند.‌ما این موضوع را بارها بدون تعارف اعلام کرده‌ایم و باز هم اعلام می‌کنیم.

وی با بیان اینکه بخشنامه به شهرداران اجرایی نمی‌شود و لغو شده است، یادآور شد: اگر این بخشنامه اجرا شود برای شهرداری آن منطقه مسائل حقوقی پیش خواهد آمد.

چمران با تاکید بر اینکه شهرداری نمی‌تواند ضامن وام تاکسیرانان باشد، گفت: رانندگان با مشکل ضامن روبه‌رو هستند و باید دو برابر مبلغ را ضمانت دهند که دشوار است و حتی برای بنده هم تامین این ضمانت مشکل است.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه گزارشات اقدامات در مورد مترو وجود دارد، تصریح کرد: به طورکلی آنچه که از قبل اجرا شده و آنچه در حال اجراست، مشخص است.

وی در مورد کلنگ‌زنی مساجد در مناطق مختلف، یادآور شد: ما مسجد کم داریم و بارها در شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع پرداخته شده و گفتند که شهرداری به مسجدسازی کمک کند. خوشبختانه در دوره ششم کمک به مساجد به خوبی ساماندهی شده است. اینکه تعداد مساجد کافی است یا خیر، باید سازمان تبلیغات اعلام کند.

به گزارش شهر، چمران در رابطه با وضعیت نگهداشت شهر هم گفت: شنیده شده که قراردادهای جدید منعقد شده اما در مجموع قرار بر این است که برنامه‌ها در شورا ارائه شود و بگویند که از چه روشی می‌خواهند مسئله نظافت را مدیریت کنند.

وی ادامه داد: ما در زمینه فرهنگ‌سازی پسماند خوب عمل نکرده‌ایم. بودجه برای آن پیش‌بینی شده اما حرکت در شتابی در این زمینه ندیده‌ایم. باید صدا و سیما در مورد این موضوع کار کند. باید زمان مشخصی برای بیرون گذاشتن پسماند مشخص شود تا بتوان از این شرایط جلوگیری کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: صدور پروانه در حال حاضر سیستمی است و نظر ما این است که تمام اقدامات سامانه‌ای باشد و حتی کنترل‌ها نیز به همین شکل باشد. هفته آینده جلسه ای با سازمان فاوا خواهیم داشت که این موضوع را تعیین تکلیف کنم تا روند تسریع شود.

