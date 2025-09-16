خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

علت پیشنهاد تغییر فرمت پلاک خودروها به حروف لاتین

علت پیشنهاد تغییر فرمت پلاک خودروها به حروف لاتین
کد خبر : 1686696
لینک کوتاه کپی شد.

معاون عملیات ترافیک پلیس راهور اعلام کرد: طرح تغییر فرمت پلاک خودروها به حروف لاتین هنوز در مرحله مطالعه بوده و هدف آن ارتقای دقت سامانه‌های پلاک‌خوان است.

به گزارش ایلنا، سردار محمدباقر سلیمی، معاون عملیات ترافیک پلیس راهور، با اشاره به آغاز فعالیت بیش از ۱۳۰ هزار مدرسه و مرکز آموزشی و تردد قریب به ۱۱ میلیون دانش‌آموز و چند میلیون دانشجو گفت: از ابتدای مهرماه، حجم سفرهای درون و برون‌شهری افزایش چشمگیری دارد و ۴۰ هزار مدرسه حاشیه معابر، زیر چتر نظارت پلیس قرار می‌گیرند.

وی با تأکید بر اهمیت شناورسازی ساعت کار ادارات و تنوع‌بخشی به ساعات شروع و اتمام مدارس که طی دو سال اخیر در کلان‌شهرها اجرا شده است، افزود: این اقدامات نقش مهمی در کاهش بار ترافیک صبحگاهی خواهند داشت.

سردار سلیمی از اعمال محدودیت تردد کامیون‌ها و خودروهای خدماتی تا ساعت ۱۰ صبح در دو هفته اول مهر خبر داد و گفت: در همین بازه زمانی، همه پروژه‌های عمرانی غیرضروری متوقف می‌شوند، مگر در شرایط اضطراری.

معاون عملیات ترافیک پلیس راهور با هشدار نسبت به افزایش تخلفات رانندگی در تابستان و شهریور امسال، خستگی و خواب‌آلودگی را اصلی‌ترین علل واژگونی‌ها و خروج از جاده دانست و از شهروندان خواست با پرهیز از شتاب‌زدگی، با آرامش سفر کنند. به گفته وی، در مسیرهای پرترافیک مانند آزادراه تهران شمال، جاده چالوس، هراز و فیروزکوه، در مواقع لزوم محدودیت‌های یک‌طرفه به‌صورت مقطعی اعمال می‌شود.

وی در رادیو گفت‌وگو درباره برخی ابهامات شنوندگان در مورد طرح لاتین شدن پلاک خودروها توضیح داد: این طرح در حد مطالعه است و هدف آن ارتقای دقت سامانه‌های پلاک‌خوان است.

همچنین در پاسخ به پیشنهاد چهارزمانه شدن چراغ‌های راهنمایی، بر لزوم حرکت شهرداری‌ها به‌سمت هوشمندسازی تقاطع‌ها تأکید کرد.

سردار سلیمی در رادیو گفتگو در پایان از اولیای دانش‌آموزان خواست سرویس مدارس فرزندان خود را پیش از شروع سال تحصیلی تعیین کنند و تا حد امکان از توقف مقابل درب مدارس خودداری کرده و مسیرهای کوتاه را پیاده طی کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی