فعالیت‌های کلان ملی باید پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی داشته باشند
در جلسه ستاد هماهنگی و راهبری نقشه مهندسی فرهنگی کشور تصویب شد که طرح‌ها و فعالیت‌های کلان ملی باید پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی داشته باشند.

به گزارش  ایلنا، محمدرضا عارف در جلسه ستاد هماهنگی و راهبری نقشه مهندسی فرهنگی کشور با اشاره به افزایش برخی آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق در استان‌هایی که در مقطعی نرخ بسیار پایینی داشته‌اند، اظهار کرد: افزایش طلاق در استان‌ها و شهرهایی که در گذشته نرخ طلاق بسیار پایینی داشته‌اند موجب نگرانی است.

وی ادامه داد: برای کاهش آسیب‌های اجتماعی باید از سوی مردم و نهادهای مدنی را مشارکت داد زیرا بودجه دولتی کفاف حل این آسیب‌ها را نمی‌دهد. از سویی مردم و بخش خصوصی در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی بهتر از نهادهای دولتی عمل کرده و انگیزه بیشتری هم دارند.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر لزوم اجرایی شدن نقشه مهندسی فرهنگی کشور تأکید کرد: در این زمینه باید از کمک خیرین هم بهره برد. از سویی مسائل فرهنگی و اجتماعی همچون جشن‌های مذهبی را نباید حکومتی شده بلکه آنها را به مردم واگذار کرد.

عارف تاکید کرد: استانداران موظف هستند نقشه مهندسی فرهنگی کشور را اجرا کرده و گزارش عملکرد خود را برای کاهش آسیب های اجتماعی ارائه دهند.

در این جلسه گزارش اجرای برش‌های استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور و مواردی از جمله بررسی نظام مسائل اساسی هر استان، نقشه اجرایی مهندسی فرهنگی و شیوه اجرای آن در هر استان و پیشنهادات مختلفی در مورد اجرای طرح محله محوری و سپردن نقش به مردم بررسی شد و بعد از اصلاحات اعلام شده از سوی اعضاء ۵ محور اولویت تعیین شده در برش های استانی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب رسید.

همچنین گزارشی از سیاست های اجرایی و چارچوب نظارتی پیوست فرهنگی اجتماعی ارائه و مصوب شد که تدوین پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی طرح‌ها و فعالیت‌های کلان ملی الزامی است.

