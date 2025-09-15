خبرگزاری کار ایران
در هجدهمین کنگره دانش اعتیاد تشریح شد:

ارائه برنامه‌های آموزش و پرورش در جهت کاهش آسیب‌های اجتماعی

مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی با حضور در هجدهمین کنگره دانش اعتیاد، برنامه‌ها و سیاست‌های این وزارتخانه را در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی ارائه کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، هجدهمین کنگره دانش اعتیاد به میزبانی مرکز همایش های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد.

سمیه سادات ابراهیمی مدیرکل امور تربیتی، مشاوره و مراقبت در برابر آسیب‌های اجتماعی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین رویدادهای تخصصی کشور در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد است، گفت: این کنگره بستری فراهم کرد تا پژوهشگران، متخصصان و سیاست‌گذاران به تبادل تازه‌ترین یافته‌ها و تجربیات در زمینه مبارزه با مواد مخدر بپردازند.

وی افزود: در این دوره، توجه ویژه‌ای به سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر برنامه هفتم توسعه کشور و نقش آموزش و پرورش در پیشگیری از اعتیاد معطوف شد. پنل تخصصی «سیاست‌گذاری مبارزه با مواد مخدر» با حضور نمایندگان ستاد مبارزه با مواد مخدر و معاونت پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش برگزار و برنامه‌های اجرایی مرتبط با بند چ ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم توسعه به تفصیل بررسی شد.

ابراهیمی بیان کرد: این کنگره علاوه بر بررسی ابعاد علمی و پژوهشی، نقش کلیدی نهادهای آموزشی و فرهنگی را در کاهش آسیب‌های اجتماعی ناشی از اعتیاد برجسته کرد.

وی همچنین اضافه کرد: بدین ترتیب با توجه به تأکید مقام عالی وزارت و دعوت ستاد مبارزه با مواد مخدر، معاونت پرورشی و فرهنگی در تاریخ ۱۲ شهریور جهت گزارش مربوط به بند چ ماده ۸۵ در این نشست حضور یافت.

