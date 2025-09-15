خبرگزاری کار ایران
توضیح سازمان غذا و دارو در خصوص تأمین داروهای حیاتی ویمیزیم و ناگلازایم

مینا اژوغ، معاون برنامه‌ریزی اداره کل دارو و موارد تحت کنترل، درباره تجمع امروز بیماران نیازمند به داروهای ویمیزیم و ناگلازایم مقابل ساختمان سازمان توضیح داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان غذا و دارو،  اژوغ گفت: سازمان غذا و دارو کاملاً از وضعیت بیماران مطلع است و نگرانی جدی درباره تأخیر در دسترسی به داروهای حیاتی وجود دارد. هر روز تأخیر می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای سلامت بیماران به همراه داشته باشد.

وی افزود: ارز لازم برای واردات این داروها به شرکت واردکننده «شفایاب» تخصیص یافته است، اما مشکل اصلی در انتقال وجه به شرکت‌های تولیدکننده اروپایی و آمریکایی است. تحریم‌های بین‌المللی روند واردات داروهای حیاتی را حتی پس از تخصیص ارز با کندی و مشکلات جدی مواجه کرده است.

به گزارش تنها مرجع رسمی اخبار سازمان غذا و دارو «ایفدانا»، دکتر اژوغ تأکید کرد که این مشکل محدود به ویمیزیم و ناگلازایم نیست و بسیاری از داروهای خاص دیگر نیز به دلایل مشابه با چالش روبرو هستند.

او در پایان گفت: سازمان غذا و دارو در حال پیگیری و رایزنی با نهادهای مرتبط است تا بیماران هرچه سریع‌تر به داروهای حیاتی خود دسترسی پیدا کنند.

 

