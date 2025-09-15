استقبال بالای متقاضیان از مزایده غرف پروتئینی و فروش دام زنده

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان میادین میوه و تره‌بار شهرداری تهران؛ سعید سالاری گفت: در جلسه کمیسیون بازگشایی پاکات مزایده غرف خرده و عمده فروشی پروتئینی و همچنین مراکز فروش دام زنده با استقبال بالای شرکت‌کنندگان روبه‌رو بودیم.

وی افزود: خوشبختانه امسال نیز به مانند سنوات گذشته پیش‌بینی می‌کنیم استقبال مردم، بهره‌برداران و تامین و تولید کنندگان محصولات کشاورزی و پروتئینی از مزایده بزرگ بالا باشد.

معاون بازرگانی و امور اقتصادی سازمان ادامه داد: فردا، سه شنبه نیز جلسه کمیسیون بازگشایی پاکات غرف میوه و سبزیجات و فرنگیجات برگزار می‌شود.

وی یادآور شد: پیش‌بینی می‌شود میزان استقبال شرکت کنندگان از غرف عرضه میوه، سبزیجات و فرنگیجات به مراتب بیشتر از مزایده غرف خرده و عمده فروشی محصولات پروتئینی و فروش دام زنده باشد.

سعید سالاری تاکید کرد: برگزاری جلسه کمیسیون بازگشایی پاکات مزایده غرف ایثارگران روز یک شنبه ۳۰ شهریور ماه برگزار می‌شود.

انتهای پیام/