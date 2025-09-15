خبرگزاری کار ایران
سازمان محیط‌زیست و وزارت میراث‌فرهنگی تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

سازمان حفاظت محیط‌زیست و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با هدف تقویت همکاری‌های مشترک در حوزه حفاظت از محیط‌زیست و توسعه گردشگری پایدار، تفاهم‌نامه‌ای راهبردی امضا کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، این تفاهم‌نامه با حضور شینا انصاری، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، و سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، منعقد شد.

این تفاهم نامه براساس اصل پنجاهم قانون اساسی، سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و احکام برنامه هفتم توسعه تدوین گردیده است. تمرکز اصلی این سند همکاری، بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی، ترویج طبیعت‌گردی مسئولانه، توسعه مشاغل سبز و ثبت جهانی میراث‌های طبیعی است.

در چارچوب این تفاهم نامه برنامه‌هایی همچون برگزاری دوره‌های تخصصی آموزشی، ایجاد و تقویت زیرساخت‌های پایدار گردشگری، پایش و ارزیابی اثرات زیست‌محیطی و اجتماعی فعالیت‌های گردشگری و پیشگیری از آسیب‌های گردشگری بی‌ضابطه پیش‌بینی شده است.

این تفاهم‌نامه چهار ساله، با تشکیل کارگروه مشترک برای برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت همراه است و گزارش پیشرفت آن به‌طور دوره‌ای منتشر خواهد شد. امضای این سند گامی مهم در هم‌افزایی ظرفیت‌های ملی برای حفاظت از میراث طبیعی و فرهنگی کشور و تحقق اهداف توسعه پایدار به شمار می‌آید.

