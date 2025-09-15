خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف ۵۴ قطعه سکه و طلای قدیمی تقلبی

کشف ۵۴ قطعه سکه و طلای قدیمی تقلبی
کد خبر : 1686344
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه از کشف ۴۹ قطعه سکه و ۵ عدد النگوی قدیمی تقلبی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش  ایلنا از پلیس، سرهنگ " توحید فارسی" در تشریح این خبر گفت: ماموران پلیس آگاهی با انجام اشراف اطلاعاتی از فعالیت فردی که اقدام به تهیه تعدادی سکه قدیمی کرده است، مطلع و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: کاراگاهان متهم را  شناسایی و پس از هماهنگی مقام قضائی طی عملیاتی ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرماندهی انتظامی شهرستان مراغه در ادامه بیان داشت: در بازرسی از مخفیگاه متهم تعداد 49 قطعه سکه و 5 عدد النگوی طلای تقلبی به همراه 1 عدد خنجر کشف شد.

سرهنگ فارسی در خاتمه ضمن اشاره به اینکه متهم در تحقیقات پلیس به بزه انتسابی اعتراف کرد، اظهار داشت: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و از آن طریق روانه زندان شد.

وی در پایان تصریح کرد:شهروندان می توانند در صورت آگاهی از فعالیت مجرمان مراتب رادر اسرع وقت از طریق سامانه 110به پلیس اطلاع داده ودر تامین نظم وامنیت جامعه نقش موثری داشته باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی