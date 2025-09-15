کشف ۵۴ قطعه سکه و طلای قدیمی تقلبی

وی افزود: کاراگاهان متهم را شناسایی و پس از هماهنگی مقام قضائی طی عملیاتی ضربتی وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرماندهی انتظامی شهرستان مراغه در ادامه بیان داشت: در بازرسی از مخفیگاه متهم تعداد 49 قطعه سکه و 5 عدد النگوی طلای تقلبی به همراه 1 عدد خنجر کشف شد.

سرهنگ فارسی در خاتمه ضمن اشاره به اینکه متهم در تحقیقات پلیس به بزه انتسابی اعتراف کرد، اظهار داشت: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و از آن طریق روانه زندان شد.

وی در پایان تصریح کرد:شهروندان می توانند در صورت آگاهی از فعالیت مجرمان مراتب رادر اسرع وقت از طریق سامانه 110به پلیس اطلاع داده ودر تامین نظم وامنیت جامعه نقش موثری داشته باشند.