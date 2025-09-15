خبرگزاری کار ایران
اساسی‌ترین تحول آموزش و پرورش در گرو بازنگری برنامه‌های درسی است

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر این‌که آموزش و پرورش باید به مرکز تحول فرهنگی و علمی کشور تبدیل شود، گفت: اساسی‌ترین تحول آموزش و پرورش در گرو بازنگری و بازطراحی برنامه‌های درسی است زیرا برنامه‌ریزی درسی قلب نظام آموزشی است و تحول آینده بر محور آن شکل می‌گیرد.

به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش پیش از ظهر امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ماه در نشست صمیمی با کارشناسان و مدیران پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با اشاره به اهمیت برنامه‌ریزی درسی در آینده‌نگری نظام آموزشی کشور، اظهار کرد: معتقدم ریشه بسیاری از چالش‌ها و مشکلاتی که امروز آموزش و پرورش با آن مواجه است، به نظام برنامه‌ریزی درسی بازمی‌گردد. تحول واقعی باید از این نقطه آغاز شود و همه ارکان دیگر نظام آموزشی را تحت تأثیر قرار دهد. 

وی ادامه داد: برنامه درسی همانند قلب در بدن عمل می‌کند؛ اگر درست عمل کند، سایر بخش‌های نظام تعلیم و تربیت نیز پویا و سالم خواهند بود. اما اگر این حوزه دچار ضعف باشد، کل نظام آموزشی آسیب خواهد دید. به همین دلیل، اساسی‌ترین برنامه ما اصلاح و بازنگری برنامه‌های درسی است. 

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به طراحی الگو و نقشه راه نظام مسائل آموزش و پرورش، گفت: در این الگو، مسائل آموزش و پرورش در شش زیرنظام تقسیم‌بندی شده و با دو نگاه اجرایی و معماری بررسی شده است. نگاه اجرایی معمولاً به تغییرات سطحی مانند مدیریت و تجهیزات توجه می‌کند، اما نگاه معماری از بنیان آغاز می‌شود؛ یعنی منابع انسانی، ارزشیابی تحصیلی، فضا و تجهیزات و منابع مالی. اگر این ساختار درست بسته شود، سایر اصلاحات نیز به نتیجه خواهد رسید. 

کاظمی با بیان این‌که پژوهشگاه می‌تواند پشتیبان علمی این تحول باشد، افزود: ما نیازمند تغییر نگرش‌ها، تدوین دقیق اولویت‌ها و طراحی برنامه‌های درسی متناسب با آینده هستیم. پژوهشگاه با ظرفیت علمی و پژوهشی خود باید نقش هدایت‌گر و راهبر را ایفا کند و ارتباط نزدیک‌تری میان سیاست‌گذاران، دانشگاه‌ها و مدارس برقرار سازد. 

وی در ادامه بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های علمی کشور برای بازنگری برنامه‌های درسی تأکید کرد و گفت: این مسیر تنها با همکاری جمعی و مشارکت دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی محقق خواهد شد. آموزش و پرورش باید به مرکز تحول فرهنگی و علمی کشور تبدیل شود و این مهم جز با بازطراحی بنیادین برنامه‌های درسی ممکن نخواهد بود. 

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، او  خاطرنشان کرد: اطمینان دارم با همدلی و تلاش پژوهشگاه و سایر نهادهای علمی، می‌توانیم برنامه‌های درسی را متناسب با نیازهای نسل آینده بازآفرینی کنیم و تحولی ماندگار در آموزش و پرورش کشور رقم بزنیم.

