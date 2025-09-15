شفافسازی نرخ ارز و قیمتها، دسترسی بیماران به دارو را بهبود میبخشد
معاون وزیر بهداشت تأکید کرد: هماهنگسازی نرخ ارز و در نظر گرفتن مارژین سود تولیدکننده، توزیعکننده و داروخانه، امکان برنامهریزی بهتر برای تأمین و تولید پایدار دارو را فراهم میکند.
به گزارش ایلنا، مهدی پیر صالحی توضیح داد: با هماهنگسازی نرخ ارز و توجه به سود تولیدکننده، توزیعکننده و داروخانه، میتوان از ناهماهنگیهای قیمت جلوگیری کرد و اطمینان یافت داروهای ضروری همواره در دسترس بیماران باشند.
وی افزود: توجه به چندگانگی نرخ ارز و تلاش برای ایجاد سیاستهای شفاف در قیمتگذاری، علاوه بر کاهش رانت و سوءاستفاده، به برنامهریزی دقیقتر برای واردات و تولید داخلی نیز کمک میکند.
بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، او تأکید کرد: شفافیت در قیمتگذاری، انگیزه شرکتها برای تولید و تأمین دارو را افزایش میدهد و کیفیت خدمات به بیماران ارتقا مییابد.