به گزارش ایلنا، مهدی پیر صالحی توضیح داد: با هماهنگ‌سازی نرخ ارز و توجه به سود تولیدکننده، توزیع‌کننده و داروخانه، می‌توان از ناهماهنگی‌های قیمت جلوگیری کرد و اطمینان یافت داروهای ضروری همواره در دسترس بیماران باشند.

وی افزود: توجه به چندگانگی نرخ ارز و تلاش برای ایجاد سیاست‌های شفاف در قیمت‌گذاری، علاوه بر کاهش رانت و سوءاستفاده، به برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای واردات و تولید داخلی نیز کمک می‌کند.

بنا بر اعلام سازمان غذا و دارو، او تأکید کرد: شفافیت در قیمت‌گذاری، انگیزه شرکت‌ها برای تولید و تأمین دارو را افزایش می‌دهد و کیفیت خدمات به بیماران ارتقا می‌یابد.

انتهای پیام/