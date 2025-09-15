خبرگزاری کار ایران
اعتراض‌ به جریمه‌ رانندگی غیرحضوری می‌شود

کد خبر : 1686110
رئیس پلیس راهور فراجا، از اجرای آزمایشی رسیدگی غیرحضوری به اعتراض‌های جرایم رانندگی همزمان با هفته فراجا خبر داد و تأکید کرد: با ارتقای سامانه اجرائیات و تجهیز آن، خطای انسانی در ثبت جرایم به حداقل رسیده است.

به گزارش  ایلنا از پلیس راهور فراجا، سردار سید تیمور حسینی با اشاره به تحول‌ در نظام رسیدگی به جرایم رانندگی اظهار کرد: امروز در زمینه اعتراض به جرایم، حتی یک مورد هم از ثبت اشتباه جریمه به‌صورت تلفنی یا حضوری به ما گزارش نشده است. این موضوع نشان می‌دهد که سامانه اجرائیات در سال‌های اخیر به‌صورت جدی ارتقا یافته است.

وی با بیان اینکه حدود ۳ سال پیش، یک ربات برای چک اپراتوری روی سامانه اجرائیات راه‌اندازی شد، افزود: اکنون همه جرایم ثبت‌شده پیش از نهایی شدن توسط این ربات بررسی مجدد می‌شود. همین اقدام باعث شده میزان خطا در ثبت جرایم به حداقل برسد. البته ادعا نمی‌کنیم که خطا به صفر رسیده اما نسبت به گذشته، آمار اشتباهات به شکل چشمگیری کاهش یافته است.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به دلایل بروز خطا در گذشته گفت: گاهی دستکاری در ارقام پلاک، کالیبره نبودن دوربین‌ها یا مخدوش کردن پلاک خودروها از عوامل ثبت نادرست جرایم بود اما با ارتقای سامانه و اقدامات صورت‌گرفته، چنین خطاهایی به حداقل رسیده و تلاش ما این است که به هیچ عنوان حقی از رانندگان ضایع نشود.

سردار حسینی از برنامه پلیس برای تحول در نظام شماره‌گذاری خبر داد و افزود: پلیس در حال تدوین طرحی جامع برای تغییر و تحول در نظام شماره‌گذاری است؛ البته این طرح نیازمند بررسی و تصویب درون‌سازمانی، دستگاه‌های مرتبط و دولت است اما یکی از پیش‌بینی‌های مهم ما در این طرح، تسهیل فرآیند رسیدگی به جرایم رانندگی و کاهش مراجعه حضوری شهروندان خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: برنامه داریم همزمان با هفته فراجا، رسیدگی غیرحضوری به اعتراضات جرایم رانندگی را به‌صورت آزمایشی آغاز کنیم، این اقدام تحولی بزرگی در تکریم رانندگان و افزایش شفافیت در فرایند رسیدگی به تخلفات خواهد بود.

رئیس پلیس راهور فراجا تأکید کرد: هدف ما این است که رانندگان بتوانند با کمترین دغدغه و بدون مراجعه حضوری، اعتراضات خود را ثبت و پیگیری کنند. پلیس راهور با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، به دنبال آن است که سطح رضایت‌مندی مردم از خدمات پلیس به‌طور مستمر ارتقا یابد.

