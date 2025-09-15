وی با بیان اینکه حدود ۳ سال پیش، یک ربات برای چک اپراتوری روی سامانه اجرائیات راه‌اندازی شد، افزود: اکنون همه جرایم ثبت‌شده پیش از نهایی شدن توسط این ربات بررسی مجدد می‌شود. همین اقدام باعث شده میزان خطا در ثبت جرایم به حداقل برسد. البته ادعا نمی‌کنیم که خطا به صفر رسیده اما نسبت به گذشته، آمار اشتباهات به شکل چشمگیری کاهش یافته است.

رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به دلایل بروز خطا در گذشته گفت: گاهی دستکاری در ارقام پلاک، کالیبره نبودن دوربین‌ها یا مخدوش کردن پلاک خودروها از عوامل ثبت نادرست جرایم بود اما با ارتقای سامانه و اقدامات صورت‌گرفته، چنین خطاهایی به حداقل رسیده و تلاش ما این است که به هیچ عنوان حقی از رانندگان ضایع نشود.

سردار حسینی از برنامه پلیس برای تحول در نظام شماره‌گذاری خبر داد و افزود: پلیس در حال تدوین طرحی جامع برای تغییر و تحول در نظام شماره‌گذاری است؛ البته این طرح نیازمند بررسی و تصویب درون‌سازمانی، دستگاه‌های مرتبط و دولت است اما یکی از پیش‌بینی‌های مهم ما در این طرح، تسهیل فرآیند رسیدگی به جرایم رانندگی و کاهش مراجعه حضوری شهروندان خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: برنامه داریم همزمان با هفته فراجا، رسیدگی غیرحضوری به اعتراضات جرایم رانندگی را به‌صورت آزمایشی آغاز کنیم، این اقدام تحولی بزرگی در تکریم رانندگان و افزایش شفافیت در فرایند رسیدگی به تخلفات خواهد بود.

رئیس پلیس راهور فراجا تأکید کرد: هدف ما این است که رانندگان بتوانند با کمترین دغدغه و بدون مراجعه حضوری، اعتراضات خود را ثبت و پیگیری کنند. پلیس راهور با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، به دنبال آن است که سطح رضایت‌مندی مردم از خدمات پلیس به‌طور مستمر ارتقا یابد.