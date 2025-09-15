خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد:

پیش‌بینی وضعیت آب و هوا تا ۵ روز آینده

پیش‌بینی وضعیت آب و هوا تا ۵ روز آینده
کد خبر : 1686107
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان هواشناسی امروز (دوشنبه) برای استان‌های واقع در نوار شمالی کشور بارش باران و رعد و برق پیش‌بینی کرد.

به گزارش  ایلنا از سازمان هواشناسی، امروز تا چهارشنبه در اردبیل، گیلان، مازندران، ارتفاعات البرز غربی و شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق و وزش باد شدید پیش بینی می‌شود.

همچنین امروز در برخی نقاط گلستان و ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی نیز رگبار و رعد و برق پراکنده رخ خواهد داد.

در پنج روز آینده در جنوب سیستان و بلوچستان، نیمه جنوبی کرمان، برخی نقاط استان هرمزگان و جنوب شرق فارس در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب رشد ابرهای همرفتی، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد خیزش گردوخاک پیش بینی می‌شود.

طی سه روز آینده برای شمال شرق، شرق، دامنه‌های جنوبی البرز و جنوب غرب کشور و در پنج روز آینده برای منطقه زابل در برخی ساعات وزش باد شدید و گاهی گرد و خاک رخ خواهد داد.

پنجشنبه و جمعه نیز به سبب وزش باد شدید در نیمه غربی کشور و همچنین افزایش سرعت وزش باد بر روی کشور عراق و احتمال تشکیل توده گرد و خاک و انتقال آن به غرب کشور، برای استان‌های واقع در نیمه غربی کشور خیزش گرد و خاک، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا انتظار می‌رود.

دوشنبه و چهارشنبه دریای خزر و شرق عمان چهارشنبه خلیج فارس و تنگه هرمز مواج است.

امروز آسمان تهران صاف تا کمی ابری همراه با افزایش وزش باد و گاهی غبارآلود است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۰ و کمینه دمای آن به ۱۹ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی