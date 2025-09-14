به گزارش ایلنا، در ادامه حضور محمدجعفر قائم پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور و محمد صادق معتمدیان، استاندار تهران، در شهرستان شهریار اورژانس کلان ناحیه شمال‌غرب استان تهران در ابن شهرستان افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

پس از افتتاح یک مجتمع آموزشی، اورژانس کلان ناحیه شمال‌غرب که با همکاری شهرداری وحیدیه ساخته شده، افتتاح شد. گفتنی است که این پروژه در ۱۲۰۰ مترمربع مساحت با ۸۰۰ مترمربع زیربنا افتتاح شده که ستاد فرماندهی شمال‌غرب استان محسوب می‌شود و شهرستان‌های «ملارد»، «شهریار» و «شهر قدس» را هدایت می‌کند. این مرکز دارای پد هلیکوپتر به مساحت هزار مترمربع است که امکان فرود بالگرد ۱۰ تن را فراهم می‌کند و دومین مرکز در کل کشور محسوب می‌شود که از چنین امکانی برخوردار است. بیش از ۲۰ میلیارد تومان برای ساخت و تکمیل این پروژه هزینه شده است.

