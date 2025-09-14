خبرگزاری کار ایران
هزار مدرسه در دست ساخت داریم

وزیر آموزش و پرورش با تأکید بر این که بخشی از برنامه‌های وسیع ما در راستای گسترش عدالت آموزشی است، گفت: با همین مأموریت، ‌هزار مدرسه در دست ساخت داریم.

به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش شنبه ۲۲  شهریور ماه در رویداد دانش آموزی ریحانه و محمد با تقدیر از تلاش و همت بلند دانش‌ آموزان در مسیرعلم و دانش، گفت: تحول در کشور از مسیر جوانان و نسل آینده خواهد بود.

وی با تأکید بر این که موفقیت و سعادت تنها در درس خواندن خلاصه نمی‌شود، افزود: ارزش درس خواندن زمانی دوچندان می‌شود که همراه با ایمان و توکل به خدا باشد .

وزیرآموزش و پرورش تصریح کرد: هر انسانی اگر اراده کند و چشم‌اندازی برای خود تعریف کند، حتماً به هدفش خواهد رسید .

به گفته کاظمی؛ مؤلفه‌های مهم موفقیت شامل همت بلند، تلاش مستمر، امکانات و پشتیبانی خانواده‌ها و آموزش است.

وزیر آموزش و پرورش از خانواده‌ها و دانش ‌آموزان حاضر در جلسه تقدیر کرد و گفت: این دانش آموزان معادن بسیار ارزشمند و گرانبهایی هستند که استعدادهای نهفته خود را به نظام جمهوری اسلامی تقدیم کرده‌اند.

وی با تأکید بر این که  گام های بزرگی در توسعه عدالت آموزشی برداشته شده است، گفت: بنیاد مستضعفان نقش مهمی در این زمینه ایفا می‌کند.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، کاظمی از ساخت هزار مدرسه خبر داد و خاطرنشان کرد: بخشی از برنامه‌های وسیع ما برای گسترش عدالت آموزشی است و به  دانش‌ آموزان توصیه می کنم که موفقیت صرفا به درس خواندن خلاصه نمی‌شود، ایمان به خدا و توکل رمز آرامش و موفقیت واقعی است.

وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: خدمت به مردم و میهن، عشق و دلبستگی به خدا باید در قلب و روح دانش ‌آموزان جاری شود.

