خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رشته محیط‌بانی وارد مدارس کرمان شد

رشته محیط‌بانی وارد مدارس کرمان شد
کد خبر : 1685747
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان کرمان از راه‌اندازی رشته محیط‌بانی در مدارس این استان خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، ساسان کفائی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان در مراسم امضای تفاهم‌نامه با اداره کل آموزش‌ و پرورش استان، گفت: راه‌اندازی رشته دیپلم محیط‌بانی، فرصتی است تا دانش‌آموزان علاوه بر یادگیری‌های نظری، توانایی‌های علمی و عملی خود را در حوزه محیط‌زیست تقویت کنند.

وی هدف از امضاء این تفاهم‌نامه را همکاری برای تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر در راستای رفع نیازهای سازمان حفاظت محیط‌زیست دانست و گفت: ترویج فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست، ارتقای آگاهی‌های محیط زیستی، جلب مشارکت دانش‌آموزان و فرهنگیان و پرورش نسلی مسئولیت‌پذیر در قبال طبیعت، از دیگر اهداف این تفاهم‌نامه است. بر اساس این تفاهم‌نامه، رشته محیط‌بانی برای نخستین بار در هنرستان کشاورزی رضوان ناحیه ۲ کرمان ایجاد می‌شود و پذیرش هنرجو از امسال آغاز خواهد شد.

در این مراسم، مجید زنداقطاعی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان نیز تأکید کرد: استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حوزه محیط‌زیست یک ضرورت است؛ این ظرفیت‌ها نه‌تنها برای عبور از بحران‌ها بلکه برای تقویت سرمایه‌های اجتماعی هم به کار می‌آید. همچنین در حاشیه این برنامه، از برگزیدگان نخستین رویداد ملی آموزشی کتاب درسی "انسان و محیط‌زیست پایه یازدهم" شامل دانش‌آموزان، دبیران و داوران با اهدای جوایزی تقدیر شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی