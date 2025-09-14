به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، ساسان کفائی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان در مراسم امضای تفاهم‌نامه با اداره کل آموزش‌ و پرورش استان، گفت: راه‌اندازی رشته دیپلم محیط‌بانی، فرصتی است تا دانش‌آموزان علاوه بر یادگیری‌های نظری، توانایی‌های علمی و عملی خود را در حوزه محیط‌زیست تقویت کنند.

وی هدف از امضاء این تفاهم‌نامه را همکاری برای تربیت نیروی انسانی متخصص و ماهر در راستای رفع نیازهای سازمان حفاظت محیط‌زیست دانست و گفت: ترویج فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست، ارتقای آگاهی‌های محیط زیستی، جلب مشارکت دانش‌آموزان و فرهنگیان و پرورش نسلی مسئولیت‌پذیر در قبال طبیعت، از دیگر اهداف این تفاهم‌نامه است. بر اساس این تفاهم‌نامه، رشته محیط‌بانی برای نخستین بار در هنرستان کشاورزی رضوان ناحیه ۲ کرمان ایجاد می‌شود و پذیرش هنرجو از امسال آغاز خواهد شد.

در این مراسم، مجید زنداقطاعی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری کرمان نیز تأکید کرد: استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حوزه محیط‌زیست یک ضرورت است؛ این ظرفیت‌ها نه‌تنها برای عبور از بحران‌ها بلکه برای تقویت سرمایه‌های اجتماعی هم به کار می‌آید. همچنین در حاشیه این برنامه، از برگزیدگان نخستین رویداد ملی آموزشی کتاب درسی "انسان و محیط‌زیست پایه یازدهم" شامل دانش‌آموزان، دبیران و داوران با اهدای جوایزی تقدیر شد.

