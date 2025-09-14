خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

انهدام کلاهبرداری هرمی در پوشش سرمایه‌گذاری اینترنتی

انهدام کلاهبرداری هرمی در پوشش سرمایه‌گذاری اینترنتی
کد خبر : 1685742
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس آگاهی فراجا گفت: کارآگاهان دو کلاهبرداری را که با تبلیغات فریبنده توانسته بودند ضمن عضوگیری بیش از 4 هزار نفر، حدود 180 میلیارد ریال از سرمایه‌های مردم را جذب کنند، شناسایی و دستگیر کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت پلیس، سردار" محمد قنبری" اظهار داشت: پیرو دریافت یک فقره پرونده قضایی مشخص شد فردی در فضای مجازی و از طریق پیام رسان تلگرم با تبلیغات فریبنده تحت عنوان "لایک کن و پولدار شو" و همچنین وعده سرمایه‌گذاری در بازار ارز و کسب درآمد دلاری، تعدادی از شهروندان سراسر کشور را ترغیب و جذب کرده است.

وی افزود: بررسی ها نشان داد این فرد با طراحی یک شبکه هرمی در تلگرام مبالغ هنگفتی از سرمایه‌های مردم را کلاهبرداری کرده و در نتیجه شاکایات متعددی علیه وی در مراجع قضایی مطرح شده است.

رئیس پلیس آگاهی فراجا تصریح کرد: با انجام تحقیقات مقدماتی و اظهارات 132 نفر از مال باختگان و همچنین همکاری پلیس فتا، کانال تلگرامی مورد نظر شناسایی و بررسی ها مشخص کرد این شبکه توسط دو نفر اداره و علاوه بر آن مدیریت و هدایت سایر اعضا به سرمایه‌گذاری را به عهده داشته‌اند که بیش از 4 هزار عضو فعال داشت.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه متهمان ضمن شناسایی و دستگیری به پلیس آگاهی منتقل شدند، گفت: این دو کلاهبردار در بازجویی‌ها بیان کردند از این طریق که حدود یکسال به این فعالیت مشغول هستند توانسته‌اند بیش از 180 میلیارد ریال به دست آورند.

وی تصریح کرد: طبق بررسی های انجام شده کاربران برای خرید مراحل مختلف سرمایه‌گذاری، مبالغ ریالی خود را از طریق صرافی های آنلاین به ارز دیجیتال تبدیل و سپس به کیف پول الکترونیکی متهمان منتقل می‌کردند که در نهایت با تکمیل تحقیقات و مستندات، آنها به اتهام کلاهبرداری با صدور قرار تامین کیفری مناسب روانه زندان شدند.

سردار" قنبری" به شهروندان توصیه کرد: از اعتماد به افراد و مجموعه های ناشناس جهت سرمایه‌گذاری خودداری کرده و هر گونه پیشنهاد مشکوک را از طریق مراجع رسمی ذی ربط بررسی کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی