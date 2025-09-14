به گزارش ایلنا به نقل از سایت پلیس، سردار" محمد قنبری" اظهار داشت: پیرو دریافت یک فقره پرونده قضایی مشخص شد فردی در فضای مجازی و از طریق پیام رسان تلگرم با تبلیغات فریبنده تحت عنوان "لایک کن و پولدار شو" و همچنین وعده سرمایه‌گذاری در بازار ارز و کسب درآمد دلاری، تعدادی از شهروندان سراسر کشور را ترغیب و جذب کرده است.

وی افزود: بررسی ها نشان داد این فرد با طراحی یک شبکه هرمی در تلگرام مبالغ هنگفتی از سرمایه‌های مردم را کلاهبرداری کرده و در نتیجه شاکایات متعددی علیه وی در مراجع قضایی مطرح شده است.

رئیس پلیس آگاهی فراجا تصریح کرد: با انجام تحقیقات مقدماتی و اظهارات 132 نفر از مال باختگان و همچنین همکاری پلیس فتا، کانال تلگرامی مورد نظر شناسایی و بررسی ها مشخص کرد این شبکه توسط دو نفر اداره و علاوه بر آن مدیریت و هدایت سایر اعضا به سرمایه‌گذاری را به عهده داشته‌اند که بیش از 4 هزار عضو فعال داشت.

این مقام ارشد انتظامی با بیان اینکه متهمان ضمن شناسایی و دستگیری به پلیس آگاهی منتقل شدند، گفت: این دو کلاهبردار در بازجویی‌ها بیان کردند از این طریق که حدود یکسال به این فعالیت مشغول هستند توانسته‌اند بیش از 180 میلیارد ریال به دست آورند.

وی تصریح کرد: طبق بررسی های انجام شده کاربران برای خرید مراحل مختلف سرمایه‌گذاری، مبالغ ریالی خود را از طریق صرافی های آنلاین به ارز دیجیتال تبدیل و سپس به کیف پول الکترونیکی متهمان منتقل می‌کردند که در نهایت با تکمیل تحقیقات و مستندات، آنها به اتهام کلاهبرداری با صدور قرار تامین کیفری مناسب روانه زندان شدند.

سردار" قنبری" به شهروندان توصیه کرد: از اعتماد به افراد و مجموعه های ناشناس جهت سرمایه‌گذاری خودداری کرده و هر گونه پیشنهاد مشکوک را از طریق مراجع رسمی ذی ربط بررسی کنند.

