داروخانه هیچ دارویی را از بیماران بازپس نمی‌گیرد

داروخانه هیچ دارویی را از بیماران بازپس نمی‌گیرد
رییس اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های سازمان غذا و دارو با تأکید بر اهمیت نگهداری صحیح دارو در منزل گفت: داروخانه‌ها به هیچ عنوان مجاز به پس گرفتن دارو از بیماران نیستند و مردم باید با رعایت شرایط نگهداری، از کیفیت و اثربخشی داروها مطمئن باشند.

به گزارش ایلنا به نقل از ایفدانا،  علیرضا احمدنیا اظهار کرد: محل نگهداری دارو تأثیر مستقیم بر کیفیت و اثربخشی آن دارد و بهترین مکان برای نگهداری، جای خشک، خنک و دور از دسترس کودکان است. شرایط نگهداری هر دارو معمولاً روی بسته‌بندی یا بروشور درج شده و باید به توصیه شرکت سازنده توجه شود.

وی افزود: برخی داروها باید در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی‌گراد داخل یخچال نگهداری شوند که بهترین محل، بخش پایینی در یخچال است. داروهای یخچالی نباید هرگز در فریزر قرار گیرند، زیرا باعث تخریب و کاهش اثربخشی آن‌ها می‌شود. بسیاری از داروها نیز در دمای زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد اتاق قابل نگهداری هستند، اما نباید در معرض حرارت مستقیم یا رطوبت قرار گیرند.

 احمدنیا خاطرنشان کرد: بر اساس ضوابط اختصاصی اقلام دارویی و تجهیزات و ملزومات پزشکی، داروخانه‌ها به دلیل عدم اطلاع از شرایط نگهداری دارو در منازل و برای تضمین سلامت داروی تحویلی، مجاز به دریافت و پس گرفتن دارو از مردم نیستند. همچنین برای جلوگیری از اشتباه در مصرف، دارو باید در بسته‌بندی اصلی خود نگهداری شود.

وی هشدار داد: پیش از مصرف دارو باید به تاریخ انقضا توجه شود و داروهایی که تغییر رنگ، بو یا شکل داده‌اند، حتی اگر تاریخ انقضای معتبر داشته باشند، نباید استفاده شوند. قرص‌ها و کپسول‌های به هم چسبیده یا تغییر حالت یافته نیز باید دور ریخته شوند.

رییس اداره امور داروخانه‌ها در پایان گفت: دارویی که پزشک برای بیمار خاصی تجویز کرده، ممکن است برای فرد دیگر خطرناک باشد؛ بنابراین هرگز داروهای خود یا دیگران را به دیگران تجویز نکنید. برای آگاهی از عوارض، روش مصرف، کمبود دارویی و نحوه صحیح نگهداری دارو می‌توان با شماره ۱۹۰ تماس گرفت و از مشاوره کارشناسان بهره‌مند شد.

