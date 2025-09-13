امضای تفاهمنامه راهاندازی آزمایشگاههای مرجع ملی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از تجهیز شش آزمایشگاه مرجع ملی با سرمایهگذاری مشترک معاونت علمی و دانشگاهها خبر داد.
به گزارش ایلنا، حسین سیماییصراف در مراسم امضای تفاهمنامه راهاندازی آزمایشگاههای مرجع ملی گفت: براساس این تفاهمنامه، ۶ آزمایشگاه مرجع ملی با سرمایهگذاری مشترک معاونت علمی و دانشگاهها تجهیز خواهد شد. در گام نخست، هر طرف یک همت برای تأمین منابع مالی اختصاص میدهد و در صورت افزایش سهم دانشگاهها، معاونت علمی نیز سرمایهگذاری خود را افزایش خواهد داد.
وی با تأکید بر اینکه این اقدام در چارچوب قانون جهش تولید دانشبنیان اجرا میشود، افزود: بر اساس ظرفیت قانونی، امکان تأمین منابع تا سقف ۶۰ همت برای دانشگاهها فراهم است که تحقق آن نیازمند عزم و مشارکت فعال روسای دانشگاههاست.
وزیر علوم تصریح کرد: آزمایشگاههای جدید، ماهیت ملی خواهند داشت و خدمات آنها در انحصار دانشگاههای میزبان نخواهد بود؛ بلکه همه دانشگاههای کشور و شرکتهای دانشبنیان میتوانند از ظرفیت آنها بهرهمند شوند.
او با اشاره به لزوم تقویت پژوهش و زیرساختهای فناوری ادامه داد: توسعه زیستبوم نوآوری و حمایت از پارکهای علم و فناوری نیز از اهداف اصلی این تفاهمنامه است؛ چرا که اقتصاد دانشبنیان زمانی شکل میگیرد که بستر دانشگاهی و فناورانه به طور همزمان تقویت شود.
سیماییصراف افزود: دانشگاهها یک ماه فرصت دارند آزمایشگاههای پیشنهادی خود را معرفی کنند. اطمینان داریم با راهاندازی این مراکز، پژوهش در کشور توانمندتر خواهد شد و آثار آن در عرصه فناوری و نوآوری به سرعت نمایان میشود.
حسین افشین، معاونت علمی ریاست جمهوری اعلام کرد: تا پایان سال جاری ۶ آزمایشگاه مرجع ملی در دانشگاههای کشور ایجاد خواهد شد. این آزمایشگاهها به شبکه ملی متصل میشوند و خدمات خود را نه تنها در اختیار دانشگاهها بلکه در اختیار شرکتهای دانشبنیان و حتی صنایع غیردانشبنیان قرار خواهند داد.
وی افزود: بر اساس ماده ۹۹ قانون برنامه، پنج حوزه اولویتدار برای توسعه مشخص شده و دانشگاههایی میزبان این آزمایشگاهها خواهند شد که اولاً در آن حوزه جزو سرآمدان علمی باشند و ثانیاً بتوانند بخشی از منابع مالی را طبق ماده ۱۱ قانون جهش تولید جذب کنند. سایر هزینهها نیز با مشارکت دولت، معاونت علمی و وزارت علوم تأمین خواهد شد.
معاونت علمی ریاست جمهوری تأکید کرد: این اقدام هم موجب فعال شدن دانشگاهها در بهرهگیری از ظرفیتهای قانونی جهش تولید میشود و هم زیرساختهای تخصصی در حوزههای اولویتدار کشور را تقویت میکند.
افشین در ادامه به برنامه ارتقای شرکتهای دانشبنیان اشاره کرد و گفت: از ابتدا تاکنون ۱۴ هزار شرکت دانشبنیان در کشور ثبت شده اما امروز حدود ۱۰ هزار شرکت فعال هستند. هدف ما طبق قانون برنامه، رسیدن به ۳۰ هزار شرکت دانشبنیان تجمیعی است، البته با تأکید بر کیفیت محصولات و نه صرفاً افزایش عددی شرکتها.
به گفته وی، هماکنون نزدیک به ۱۸ هزار محصول دانشبنیان در کشور وجود دارد و سیاستگذاریها بر این اساس است که هر شرکت میتواند چند محصول دانشبنیان داشته باشد. او تأکید کرد: ما به دنبال آمارسازی نیستیم بلکه کیفیت و نوآوری محصولات برایمان اهمیت دارد.
به گزارش صدا و سیما، افشین خاطرنشان کرد: تجربه رشد علمی دهه ۸۰ و جهش فناوری در دهه ۹۰ نشان میدهد سرمایهگذاری در دانشگاهها و زیرساختهای علمی، چند سال بعد اثر خود را آشکار میکند. بنابراین با سرمایهگذاری در زیرساخت، ارتقای معیشت اساتید و ایجاد انگیزه در نسل جوان، امیدواریم ظرف پنج سال آینده شاهد شتاب دوباره رشد علمی کشور باشیم.