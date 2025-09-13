تعلیق فعالیت ۴ باغوحش کشور به دلیل تخلفات و شرایط نامناسب
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست از تعلیق فعالیت چهار باغوحش کشور به دلیل کسب رتبه «خیلی ضعیف» در طرح ارزیابی و رتبهبندی باغوحشها خبر داد.
به گزارش ایلنا، حمید ظهرابی با تاکید بر ضرورت مدیریت و نظارت دقیق بر مراکز نگهداری جانوران وحشی گفت: «پیرو ارزیابیهای انجام شده، حدود ۳۰ درصد از واحدهای کشور در سطح ضعیف و خیلی ضعیف قرار دارند. تاکنون بیش از ۳۰ ابلاغیه و اخطاریه به ادارات کل استانها برای ابلاغ به باغوحشها ارسال شده و در این راستا فعالیت چهار باغوحش به حالت تعلیق درآمده است. همچنین ورود گونههای وحشی به همه واحدهای ضعیف و خیلی ضعیف ممنوع شده است.»
وی با بیان اینکه در صورتعدم اصلاح شرایط، تعطیلی و جمعآوری کامل واحدهای متخلف اجتنابناپذیر خواهد بود، افزود: «قاطعیت و وحدترویه در ارزیابی و رتبهبندی، اساس ساماندهی باغوحشهای کشور است و با مراکز فاقد شرایط لازم قاطعانه برخورد خواهد شد. اساس فعالیت باغوحشها باید بر پایه آگاهیرسانی و مشارکت در راستای حفاظت از گونهها باشد.»
ظهرابی همچنین بر ممنوعیت استفاده نمایشی از جانوران وحشی برای تولید محتوا و جلب مخاطب تاکید کرد و اظهار داشت: «تمامی باغوحشهای کشور برابر ۷۱ شاخص در ۱۶ محور و در دو مرحله استانی و ستادی توسط تیمهای فنی مورد ارزیابی قرار گرفتهاند و این روند به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.»
به گزارش روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، فعالیت باغوحش سرزمین آفتاب (زرندیه در استان مرکزی)، باغوحش براسان (زابل در سیستان و بلوچستان)، باغوحش سوکان (سمنان) و باغوحش بابلسر (بابلسر در مازندران) به حالت تعلیق درآمد.