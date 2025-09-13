خبرگزاری کار ایران
فرمانده انتظامی شهرستان آمل:

علت دقیق حادثه جان‌باختن ۲ خواهر در جاده هراز در دست بررسی است

فرمانده انتظامی شهرستان آمل گفت: به علت سقوط غلتک راهسازی و برخورد با خودروی سواری در جاده هراز، دو خواهر جان خود را از دست دادند.

به گزارش  ایلنا از  پلیس، سرهنگ "مجید باقری" با اشاره به مرگ دلخراش دو خواهر 17 و 10 ساله محمودآبادی در این حادثه گفت: ماشین آلات راهسازی در 60 کیلومتری جاده هراز، مسیر بالادست روستای مریجان بخش لاریجان آمل در حال فعالیت بودند که غلتک راهسازی به پایین جاده سقوط کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان آمل، افزود: خودروی سمند در پایین جاده توقف کرده بود و والدین این دو خواهر بیرون از خودرو بودند که با برخورد غلتک به خودرو، هر دو خواهر در دم جان باختند.

سرهنگ باقری با اشاره به اینکه علت دقیق حادثه در دست بررسی است، تصریح کرد: پلیس ضمن ایمن‌سازی منطقه، تحقیقات لازم را برای روشن شدن چگونگی وقوع این حادثه آغاز کرده‌اند.

