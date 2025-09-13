فرمانده انتظامی شهرستان آمل، افزود: خودروی سمند در پایین جاده توقف کرده بود و والدین این دو خواهر بیرون از خودرو بودند که با برخورد غلتک به خودرو، هر دو خواهر در دم جان باختند.

سرهنگ باقری با اشاره به اینکه علت دقیق حادثه در دست بررسی است، تصریح کرد: پلیس ضمن ایمن‌سازی منطقه، تحقیقات لازم را برای روشن شدن چگونگی وقوع این حادثه آغاز کرده‌اند.