رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک:
برنامهای مبنی بر اجباری شدن دورۀ پیشدبستانی مصوب نشده است
رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با اشاره به اینکه تغییر ترکیب مقاطع تحصیلی و اجباریشدن دورۀ پیشدبستانی نادرست است، تأکید کرد: تاکنون هیچ برنامه و مصوبهای مبنی بر اجباری شدن دورۀ پیشدبستانی و یا تغییر در ترکیب دورههای آموزش رسمی اعلام نشده است.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا شیخالاسلام معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با تکذیب خبر بازگشت مدارس به شرایط ۵.۳، ۴ و اجباری شدن دورۀ پیشدبستانی، گفت: با توجه به اهمیت دورۀ اوان کودکی در موفقیت تحصیلی و نقش مهم این دوره در شکلگیری شخصیت افراد، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در صدد است طرحی را برای اعتباربخشی به دورۀ پیشدبستانی آماده کند. طرحی که میتواند زمینهساز افزایش نرخ پوشش کودکان در دو دورۀ پیشدبستانی ۱ و ۲ شود.
به گزارش مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی افزود: تاکنون هیچ برنامه و مصوبهای مبنی بر اجباری شدن دورۀ پیشدبستانی و یا تغییر در ترکیب دورههای آموزش رسمی اعلام نشده و همۀ موضوعات مطرحشده در حد گمانهزنی رسانهای است.