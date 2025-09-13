اطلاعیه صدور کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی بانک مرکزی

به گزارش ایلنا از بانک مرکزی، داوطلبان می‌توانند، با مراجعه به پرتال این مرکز نسبت به دریافت راهنمای حوزه‌های امتحانی در تهران و سایر استان‌ها از طریق لینک https://www.smtc.ac.ir اقدام کنند.

در صورتی که اطلاعات مندرج در بندهای کارت ورود به جلسه مغایرتی وجود داشته باشد، داوطلبان می‌توانند از طریق باجه رفع نقص الکترونیکی در حساب کاربری، از روز یکشنبه ۲۳ شهریورماه نسبت به اصلاح آن اقدام و کارت ورود به جلسه جدید دریافت کنند.

یادآوری می‌شود، آزمون بانک مرکزی در روز جمعه ۲۸ شهریورماه برگزار خواهد شد، همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت شناسایی معتبر در روز برگزاری آزمون الزامی است.

انتهای پیام/