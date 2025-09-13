خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترافیک سنگین در محورهای شمالی کشور

ترافیک سنگین در محورهای شمالی کشور
کد خبر : 1685002
لینک کوتاه کپی شد.

مطابق اعلام مرکز مدیریت راه‌های کشور، ترافیک در برخی مقاطع محورهای هراز، چالوس و آزادراه تهران- شمال سنگین است.

به گزارش ایلنا، ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال، محدوده سیاه بیشه و مسیر شمال به جنوب حدفاصل ماسال تا مجلار و محدوده ولی‌آباد سنگین است.

همچنین ترافیک در آزادراه تهران - شمال مسیر جنوب به شمال محدوده انتهای آزادراه سنگین گزارش شده است.

برپایه این گزارش، ترافیک در محور هراز مسیر جنوب به شمال محدوده سه راهی چلاو و مسیر شمال به جنوب حدفاصل نارنجستان تا سه راهی چلاو سنگین است.

اطلاعیه مرکز مدیریت راه های کشور می‌افزاید: ترافیک در آزادراه پردیس - تهران حدفاصل تونل شماره ۴ تا تونل شماره ۲ سنگین، اما تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه قزوین - رشت مسیر رفت و برگشت، آزادراه تهران - پردیس و آزادراه تهران - شمال مسیر شمال به جنوب روان است.

همچنین ترافیک سنگین در آزادراه کرج - قزوین حدفاصل پل حصارک تا کمالشهر، ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج - تهران حدفاصل مهرویلا تا پل کلاک و محدوده گرمدره، ترافیک سنگین در محور شهریار - تهران در برخی از مقاطع و ترافیک نیمه سنگین در آزادراه ساوه - تهران حدفاصل نسیم شهر تا رضی آباد گزارش شده است.

این گزارش حاکی است: برخی از محورهای استان های اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان دارای بارش پراکنده باران است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی