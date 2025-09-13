ترافیک سنگین در محورهای شمالی کشور

همچنین ترافیک در آزادراه تهران - شمال مسیر جنوب به شمال محدوده انتهای آزادراه سنگین گزارش شده است.

برپایه این گزارش، ترافیک در محور هراز مسیر جنوب به شمال محدوده سه راهی چلاو و مسیر شمال به جنوب حدفاصل نارنجستان تا سه راهی چلاو سنگین است.

اطلاعیه مرکز مدیریت راه های کشور می‌افزاید: ترافیک در آزادراه پردیس - تهران حدفاصل تونل شماره ۴ تا تونل شماره ۲ سنگین، اما تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه قزوین - رشت مسیر رفت و برگشت، آزادراه تهران - پردیس و آزادراه تهران - شمال مسیر شمال به جنوب روان است.

همچنین ترافیک سنگین در آزادراه کرج - قزوین حدفاصل پل حصارک تا کمالشهر، ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج - تهران حدفاصل مهرویلا تا پل کلاک و محدوده گرمدره، ترافیک سنگین در محور شهریار - تهران در برخی از مقاطع و ترافیک نیمه سنگین در آزادراه ساوه - تهران حدفاصل نسیم شهر تا رضی آباد گزارش شده است.

این گزارش حاکی است: برخی از محورهای استان های اردبیل، گیلان، مازندران و گلستان دارای بارش پراکنده باران است.