دریای خزر مواج و خطرناک شد/ آماده‌باش نیروهای امدادی
​روابط عمومی سازمان امداد و نجات با استناد به هشدار سطح نارنجی هواشناسی اعلام کرد: بارش‌های شدید و مواج شدن دریای خزر تا اوایل هفته آینده ادامه دارد؛ خطر سیلاب، طغیان رودخانه‌ها و آبگرفتگی معابر جدی است، از هموطنان خواسته شد از حضور در حاشیه رودخانه‌ها، صعود به ارتفاعات و شنا در دریا خودداری کنند.

به گزارش ایلنا،  روابط عمومی سازمان امداد و نجات از هم‌وطنان خواست که از توقف در حاشیه رودخانه‌ها، حضور در مسیل‌ها و صعود به ارتفاعات به طور جدی پرهیز کنند.

دریای خزر در این مدت مواج و خطرناک است؛ شنا و تردد با قایق در این شرایط می‌تواند حادثه‌ساز باشد.

همچنین وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در شرق و جنوب شرق کشور پیش‌بینی شده است.

با توجه به کاهش نسبی دما در نیمه شمالی کشور، توصیه می‌شود مسافران و ساکنان مناطق کوهستانی تمهیدات لازم را برای پیشگیری از حوادث احتمالی در نظر بگیرند.

سازمان امداد و نجات از هم‌وطنان درخواست می‌کند ضمن توجه به هشدارهای هواشناسی، در صورت بروز شرایط اضطراری با شماره ۱۱۲ تماس بگیرند.

