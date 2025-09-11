خبرگزاری کار ایران
«پزشکی از راه دور» می‌تواند کمبود متخصص در مناطق محروم را جبران کند

«پزشکی از راه دور» می‌تواند کمبود متخصص در مناطق محروم را جبران کند
​عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یکی از راهکارهای رفع کمبود پزشک متخصص و فوق تخصص در مناطق محروم کشور را، استفاده از تله‌مدیسین (پزشکی از راه دور) دانست.

به گزارش ایلنا،  فاطمه محمدبیگی، درباره توسعه فناوری تله‌مدیسین، گفت: تله‌مدیسین یا پزشکی از راه دور می‌تواند با بهره‌گیری از ابزارهای هوشمند، کمبود پزشک به ویژه در رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی را در مناطق محروم جبران کند و این فناوری امکان انجام معاینات پزشکی، نوار قلب و ریه و حتی جراحی‌های از راه دور را فراهم کرده است. 

وی با اشاره به نشست اخیر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با وزیر بهداشت، افزود: در این جلسه موضوع تعیین تعرفه‌های تله‌مدیسین پیگیری شد و معاون درمان وزارت بهداشت خبر از تصویب تعرفه‌های مربوط به خدمات پزشکی از راه دور داد. همچنین ضوابط فنی و نقشه راه سلامت الکترونیک میان وزارتخانه‌های بهداشت و ارتباطات در حال نهایی شدن است. 

به گزارش خانه ملت،  عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: این اقدامات گامی مهم در راستای افزایش عدالت در دسترسی به خدمات سلامت، کاهش هزینه‌های بیماران و ارتقای بهره‌وری در حوزه بهداشت و درمان است و امیدواریم با توسعه این فناوری‌ها، به ویژه در مناطق محروم، تحولات مثبت و قابل توجهی در حوزه سلامت کشور شاهد باشیم.

 

