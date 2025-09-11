آغاز به کار نمایشگاه «زنان و تولید ملی» در بوستان گفتگو

به گزارش ایلنا، بزرگترین فضای فروش دست آفریده‌های زنان سرپرست خانوار پایتخت همزمان با میلاد پیامبر اکرم (ص)، از سوی مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در محل دائمی نمایشگاه بوستان گفتگو آغاز به کار کرد.

بیست و سومین دوره نمایشگاه «زنان و تولید ملی» با هدف حمایت از زنان سرپرست خانوار و ترویج تولید ملی برگزار شده که در این دوره از نمایشگاه، حدود ۱۸۰ کسب‌وکار شامل مراکز توانمندسازی کوثر، برندهای مختلف و مشاغل خانگی حضور دارند. همچنین بیش از ۳۷۱ تولیدکننده و بیش از ۴۶۰۰ شاغل در بخش‌های مختلف نمایشگاه فعالیت می‌کنند.

بنا بر اعلام مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران، همانند دوره‌های پیشین، امکانات رفاهی متنوعی برای مادران و کودکان در نظر گرفته شده است. از جمله فضای نگهداری کودکان و مهدکودک با فعالیت‌هایی همچون نقاشی، وسایل بازی، کلاس سفالگری و کلاس یوگای کودکان از روز گذشته شروع و تا پایان نمایشگاه پذیرای کودکان است.

همچنین اتاق مادر و کودک، حضور آتش‌نشانان زن، اورژانس و برای نخستین بار با همکاری سازمان تاکسیرانی، غرفه تاکسی بانوان برپا شده است. بخش بازی‌های خانوادگی با محوریت رویداد «بازی شهر» نیز برای ایجاد نشاط و سرگرمی در بازدیدکنندگان در نظر گرفته شده است.

در بخش فضای باز نمایشگاه نیز بالغ بر ۱۰ غرفه با محوریت ۲۰ کسب‌وکار در زمینه مواد غذایی فعال هستند تا تنوع محصولات و خدمات ارائه شده برای بازدیدکنندگان افزایش یابد.

به طور همزمان، دو بازارچه دیگر نیز در جنب مترو بوستان لاله و مترو قلهک برپا شده که هر یک شامل ۲۰ غرفه با ۸۰ کسب‌وکار و ۲۴۳ نفر شاغل هستند.

گفتنی است بیست و سومین نمایشگاه زنان و تولید ملی از ۱۹ شهریور تا ۲۸ شهریور ماه از ساعت ۱۰ صبح تا ۹ شب در محل دائمی نمایشگاه بوستان گفتگو میزبان شهروندان تهرانی است.

