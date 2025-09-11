بازگشت اساتید بازنشسته دانشگاه فرهنگیان در گرو نظر معاونت حقوقی رئیسجمهور
نائب رئیس کمیسیون آموزش مجلس، با تاکید بر اینکه اجرای مصوبه سال ۹۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به معنای استمرار خدمت اساتید با تجربه است، گفت: امیدواریم معاونت حقوقی رئیسجمهور شرایط ویژه دانشگاه فرهنگیان و ضرورت حفظ نیروی انسانی متخصص را درک کند و همراهی لازم را برای اجرای صحیح مصوبه ۹۶ داشته باشد.
به گزارش ایلنا، فرشاد ابراهیمپور نورآبادی نایب کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین تصمیم گیری کمیسیون متبوعش در مورد بازنشستگی اجباری اساتید دانشگاه فرهنگیان، گفت: مصوبه سال ۹۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی بهروشنی بر ضرورت حفظ ظرفیتهای دانشگاه فرهنگیان در حوزه تربیت معلم و تأمین نیروی انسانی متخصص تأکید دارد و این موضوع شامل استمرار خدمت اعضای هیات علمی نیز میشود؛ در شرایطی که دانشگاه با کمبود جدی استاد مواجه هستند، کنار گذاشتن نیروهای باتجربه به صورت گزینشی برخلاف روح مصوبه است.
نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود اختلاف برداشتها از مصوبات هیات امنای دانشگاه فرهنگیان در سالهای ۹۶ و ۹۷ و تعویق پرداخت حقوق برخی اساتید در مردادماه، افزود: کمیسیون آموزش در جلسه فوقالعاده خود موضوع بازنشستگی و وضعیت حقوق اساتید را بررسی کرد. با حضور مسئولان دانشگاه، نمایندگان اساتید بازنشسته و دستگاههای اجرایی، تصمیم گرفته شد استعلامی از معاونت حقوقی رئیسجمهور دریافت شود تا نظر حقوقی و کارشناسی این معاونت، مبنای تصمیمگیری قرار گیرد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه اجرای مصوبه سال ۹۶ به نفع کشور است، اظهار داشت: کمیسیون آموزش بر اساس بررسیهای انجام شده و نظر کارشناسی اعضا، تاکید دارد در صورتی که معاونت حقوقی رئیسجمهور مصوبه سال ۹۶ را تایید کند، استمرار خدمت و پرداخت حقوق معوقه اساتید بازنشسته انجام خواهد شد و این امر به نفع جامعه دانشگاهی است، اما در صورت تایید مصوبه سال ۹۷، بازنشستگی آنان قطعی خواهد بود و دانشگاه فرهنگیان در عملکرد خود مورد تایید قرار خواهد گرفت.
به گزارش خانه ملت، ابراهیمپور در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم معاونت حقوقی رئیسجمهور شرایط ویژه دانشگاه فرهنگیان و ضرورت حفظ نیروی انسانی متخصص را درک کند و همراهی لازم را برای اجرای صحیح مصوبه ۹۶ داشته باشد، مجلس نیز در این مسیر کنار اساتید بازنشسته خواهد بود.