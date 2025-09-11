خبرگزاری کار ایران
آماده‌سازی ناوگان ویژه جانبازان و معلولان برای سال تحصیلی جدید

آماده‌سازی ناوگان ویژه جانبازان و معلولان برای سال تحصیلی جدید
مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از اجرای برنامه‌های عملیاتی برای آماده‌سازی ناوگان سامانه ویژه جانبازان و معلولان برای بازگشایی مراکز علمی خبر داد و افزود: با اقدامات انجام‌شده، این ناوگان تا ابتدای مهرماه آماده خدمت‌رسانی به دانش‌آموزان و دانشجویان معلول و کم‌توان جسمی خواهد بود.

 

به گزارش ایلنا، احمد قیومی در حاشیه بازدید از سامانه جانبازان و معلولان شرکت واحد گفت: این سامانه باید طرح عملیاتی خود را برای بازگشایی مراکز علمی ارائه کند تا با شناسایی نیازها، گام‌های مؤثری در ارتقای خدمات به جامعه هدف برداشته شود. 

وی با اشاره به قرار گرفتن موضوع نوسازی و تقویت سامانه جانبازان در دستور کار شرکت واحد افزود: امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم نسبت به نوسازی و افزایش توان ناوگان این سامانه اقدام کنیم. 

مدیرعامل شرکت واحد همچنین بر لزوم مناسب‌سازی ایستگاه‌های اتوبوس برای جانبازان و معلولان تأکید کرد و گفت: با مناطق شهرداری مکاتبه خواهیم کرد تا ایمن‌سازی و آماده‌سازی ایستگاه‌ها پیش از بازگشایی مراکز علمی انجام شود. رانندگان نیز آموزش‌های لازم را برای توقف صحیح در ایستگاه‌ها به‌منظور سهولت استفاده سالمندان و افراد کم‌توان دریافت کرده‌اند. 

به گزارش شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، به گفته قیومی، تمامی رمپ‌های ویژه معلولان در اتوبوس‌ها تا پیش از مهرماه بازدید و آماده خدمت‌رسانی خواهند شد. همچنین سامانه جانبازان و معلولان با اختصاص ناوگان ویژه، سرویس‌دهی مناسب در مسیر مدارس و مراکز علمی را در دستور کار دارد. 

از سوی دیگر، مقصود عیوض‌زاده، مدیر سامانه جانبازان و معلولان نیز در قالب گزارشی از بازدید فنی خودروهای ون و اتوبوس این سامانه خبر داد و تاکید کرد: تمامی نقص‌های فنی از جمله جک، کمربند ایمنی، کولر و مشکلات برقی تعدادی از خودروها برطرف شده و ناوگان تا آغاز سال تحصیلی جدید آماده ارائه خدمات ایمن و مطلوب خواهد بود.

 

