دیدار معاون امور جوانان و مدیران کل با مدیر رادیو جوان

در جریان دیدار معاون امور جوانان به همراه جمعی از مدیران کل این حوزه با مدیر و برنامه سازان و مجریان رادیو جوان، راه‌های همکاری مشترک مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا،در جریان دیدار معاون امور جوانان به همراه جمعی از مدیران کل این حوزه با مدیر و برنامه سازان و مجریان رادیو جوان، راه‌های همکاری مشترک مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست بر اعتماد متقابل، استفاده از ظرفیت رسانه‌ای رادیو جوان در پوشش برنامه‌های معاونت و طراحی قالب‌های متنوع از «جوان پلاس» تا «ایران یاران جوان» تأکید شد. 

همچنین مقرر گردید تفاهم‌نامه همکاری نهایی به‌زودی آماده و از پاییز اجرا شود.

در این دیدار رحیمی گفت : «صدا و سیما ویترین نظام است» و این همکاری می‌تواند به تقویت حضور و روایت فعالیت‌های جوانان در رادیو، تلویزیون و سایر پلتفرم‌ها منجر شود بنابراین داریم، امسال روز ملی جوان را با گستردگی بیشتری برگزار کنیم.

