هشدار رگبار باران و رعد و برق در شمال غرب کشور

هشدار رگبار باران و رعد و برق در شمال غرب کشور
سازمان هواشناسی کشور نسبت به وقوع رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید در سه استان شمال غرب ایران هشدار داد.

به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی رنگ آورده است: وقوع رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط گردوخاک و در نقاط مستعد بارش تگرگ در روز پنجشنبه (۲۰ شهریور) در شمال استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل پیش‌بینی می‌شود.

از اثرات این مخاطره می‌توان به بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها، سیلابی شدن مسیل‌ها، جاری شدن روان آب، صاعقه و آبگرفتگی معابر، لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید، احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانی و خسارت به محصولات کشاورزی و سازه‌های موقت اشاره کرد.

سازمان هواشناسی نسبت به خودداری از بر پا کردن چادرهای مسافرتی و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و بستر مسیل‌ها، احتیاط در جابجایی عشایر کوچ رو و فعالیت‌های گردشگردی و کوهنوردی، احتیاط در سفرهای بین شهری، پاک سازی دهانه پل‌ها، لایروبی کانال‌ها و آب روها، اطمینان از استحکام سازه‌های موقت، تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانه‌ها و آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادرسان توصیه می‌کند.

