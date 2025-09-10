به گزارش ایلنا، محسن هرمزی با بیان این‌که روز شنبه ۲۲ شهریور ماه، مراسم تست گرم مسیر پایانی خط ۷ مترو که به معنای تکمیل کل مسیر این خط و همچنین بدنه اصلی خطوط هفتگانه شبکه مترو تهران است، با حضور شهردار تهران برگزار خواهد شد، اظهار کرد: این تست به معنای آماده شدن شرایط بهره برداری از تنها ایستگاه باقی مانده خط ۷ (ایستگاه ورزشگاه تختی که آبان ماه افتتاح می‌شود) است. همچنین قرار است ورودی دوم ایستگاه مترو آهنگ نیز به بهره‌برداری برسد. ورودی نخست ایستگاه آهنگ، اسفند ماه سال ۱۳۹۹ افتتاح شده بود و پس از ۵ سال شهروندان جنوب بزرگراه شهید محلاتی از این پس به ایستگاه مترو آهنگ دسترسی پیدا خواهند کرد.

وی تصریح کرد: در پی انجام تست گرم مسیر باقی مانده و بخش تونل پایانی خط ۷، شرایط برای بهره‌برداری از ایستگاه ورزشگاه تختی در ۲ ماه آینده فراهم خواهد شد.

بر اساس گفته‌های هرمزی، روز شنبه در مجموع به لحاظ مسیر ریل گذاری ۵.۲ کیلومتر و به لحاظ تونلی ۲ کیلومتر به بخش قابل بهره برداری خط ۷ اضافه می‌شود که آخرین بخش از خط ۷ و بدنه اصلی خطوط هفتگانه شبکه متروی تهران است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران افزود: البته کار ساخت بخش‌های توسعه ای خطوط هفتگانه به موازات پیشرفت عملیات اجرایی خطوط جدید شبکه مترو تهران ( خطوط ۸‌، ۹ ، ۱۰ و ۱۱) نیز ادامه خواهد داشت.

بر اساس گزارش سایت شهر، هرمزی خاطرنشان کرد: برای تکمیل بخش تونلی و مسیر ریلی آخرین قطعه خط ۷ مترو در مجموعه ۱۷۵۰ میلیارد تومان و برای ساخت ورودی دوم ایستگاه آهنگ ۱۰۲ میلیارد تومان هزینه شده است.

