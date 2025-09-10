اضافه شدن ۱۶۴۷ نیرو به حوزه تربیت بدنی/ تلاشها برای آمادهسازی سال تحصیلی
معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در مجموع از طریق دانشگاه فرهنگیان و ماده ۲۸ نزدیک به ۱۶۴۷ نیرو به حوزه تربیت بدنی اضافه خواهد شد، گفت: نزدیک به ۹۰۰ مراقب سلامت از طریق دانشگاه فرهنگیان جذب خواهند شد.
به گزارش ایلنا، محمد جعفری در یک برنامه تلویزیونی در خصوص طرحها و برنامههای این معاونت با توجه به نزدیک شدن به ایام آغاز سال تحصیلی گفت: برنامههای ما بر اساس سیاستهای کلی که از اسناد بالادستی منبعث شده، برنامهریزی و طراحی شده است.
وی با بیان اینکه سه مولفه اصلی برای اجرای درس تربیت بدنی و فعالیتهای سلامت محور در مدارس داریم، افزود: این مولفهها شامل نیروی انسانی با کیفیت، فضا و تجهیزات و محتوا میشود.
جعفری با بیان اینکه در بحث نیروی انسانی حدود ۳۳ هزار معلم تربیت بدنی متخصص داریم، ادامه داد: کمبود هم در این زمینه داریم اما کمبود ها را از مسیر جذب از طریق دانشگاه فرهنگیان به دو شکل هموار میکنیم، یا در کنکور آزمون میدهند و طبق ظرفیتی که مشخص شده وارد میشوند و یا بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، بدون کنکور، استعدادهای برتری هستند که در سطح ملی و بینالمللی مقامهای برتر را کسب کرده اند.
وی با بیان اینکه تا الان حدود ۱۵۹۵ دانش آموزی که مقامهای ملی و بینالمللی را داشتند در سامانه ثبت و دو برابر ظرفیتی که اعلام شده کارهای بعدی آنها انجام و پذیرش میشوند، اظهارکرد: مسیر بعدی از طریق ماده ۲۸ است که آزمون میدهند، مجموع دانشگاه فرهنگیان و ماده ۲۸ نزدیک به ۱۶۴۷ نیرو به حوزه تربیت بدنی اضافه خواهد شد، در حوزه سلامت هم با توجه به اینکه رشته بهداشت در ۲۷ دانشگاه علوم پزشکی محل تحصیل آنها خواهد بود نزدیک به ۹۰۰ مراقب سلامت از طریق دانشگاه فرهنگیان جذب خواهند شد.
جعفری به موضوع فضا و تجهیزات ورزشی اشاره کرد و ادامه داد: با رویکردی که دولت و رئیس جمهوری در بحث توسعه عدالت آموزشی و تربیتی و کیفیت بخشی آموزش و پرورش دارند، کیفیت بخشی از طریق توسعه فضاهای ورزشی درون مدرسه ای با مشارکت مردم و مسئولان را در دستور کار قرار دادیم که میدان همدلی نام دارد.
وی افزود: در راستای استمرار طرح شهید سردار سلیمانی تفاهمنامهای با استانها منعقد کردیم، یکی از محورها فضا بود که ۲۸۶۲ فضای ورزشی در قالب زمین چمن مصنوعی، کلاس درس تربیت بدنی یا سالنهای ورزشی کوچک، کفپوشهای روباز و سالنهای ورزشی سقف بلند بود که نیاز بود پروژههای شروع شده، تکمیل و بهسازی و بهینه سازی شوند.
جعفری با بیان اینکه از ۲۸۶۲ فضا تا الان ۱۵۰۴ فضا افتتاح شده و به بهره برداری رسیده است، گفت: ۸۷۴ فضا تا پایان شهریور و ۴۸۴ فضا هم در هفته تربیت بدنی افتتاح میشود. مجموعاً طبق تفاهم نامه، تمام اعتبارات سهم مشارکت وزارت آموزش و پرورش به استان ها ابلاغ شده است. استان ها از ظرفیت های درون سازمانی و برون سازمانی خود، شهرداری، بخشداری، فرمانداری، مردم و خیرین ورود پیدا کردند تا کار تکمیل انجام شود و بتوانیم کمبود سرانه فضای ورزشی را که الان در درون مدرسهای و برون مدرسهای جمعا ۳۸ صدم متر مربع، درون مدرسه ۲۱ صدم متر مربع و برون مدرسه ۱۷ صدم متر مربع است، بر اساس تکلیفی که قانون برنامه هفتم به دستگاه داده و باید به یک متر مربع برسد با برنامه ریزیهای انجام شده تا پایان برنامه هفتم با حمایت سازمان برنامه بودجه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دولت رفع کنیم.
وی ادامه داد: اینها کارهای انجام شده برای پروژه مهر و شروع سال تحصیلی است. یکی از محورها تجهیزات ورزشی است که در این زمینه با استان ها طی تفاهمنامه به جمع بندی رسیدیم و مربوط به کمک به تجهیز مدارس با اولویت مناطق و مدارس کم برخوردار و محروم بود و اعتبار قابل توجهی تخصیص داده شد.
وی افزود: در راستای تامین تجهیزات برای اجرای درس تربیت بدنی و فعالیتهای ورزشی نزدیک به ۶۴ هزار و ۶۶۱ مدرسه تحت پوشش این بستههایی که اعتبارش به استانها ابلاغ شده، قرار گرفتند. یک میلیون و ۴۶۰ قلم از قبیل میز تنیس، توپ های مختلف، دروازه فوتسال، جعبه انعطاف پذیری، تخته بسکتبال، میله و تور والیبال، تشکهای تمرینی و متناسب با رشته های آموزشگاهی و همچنین بسته های بهداشتی آماده شده که تحت عنوان کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی مهر با نشاط، در هفته آخر شهریور ماه به استان ها و شهرستانها و مدارسی که اولویت بندی شده بر اساس نیاز سنجی ارسال خواهد شد.
جعفری در خصوص کمبود معلم نیز ادامه داد: برنامهریزی کردیم که کمبودها را به طرق مختلف جبران کنیم، جذب از طریق دانشگاه فرهنگیان به دو شکل آزمون و استعدادهای برتر، ماده ۲۸ انجام و طی یک کار مشترک بین معاونت آموزش ابتدایی و معاونت تربیت بدنی و سلامت تکمیل خواهد شد. ما به دنبال این هستیم که هم در حوزه تربیت بدنی و هم در حوزه سلامت به ویژه در مدارسی که کمبود معلم تربیت بدنی داریم آموزگاران درس تربیت بدنی را با سرفصلهای حوزه تربیت بدنی و سرفصلهای حوزه سلامت طی برگزاری یک دوره آموزشی و دادن گواهینامه و برگزاری گام به گام دوره های بعدی توانمند کنیم تا کمبود نیروی انسانی در هر جایی را به این شکل جبران بکنیم.
وی اظهار کرد: شبکه ملی یادگیری منابع انسانی حوزه تربیت بدنی و سلامت، تحت عنوان شمیم طراحی و یک دوره آن هم شروع شده است و تحت عنوان آموزش ناظران کشوری در راستای مدیریت حفظ و نگهداری فضاهای ورزشی است. برنامه ملی شمیم برای آموزگاران پایه، والدین، معلمان تربیت بدنی، مراقبان سلامت، انجمن های ورزشی درون و برون مدرسهای، مربیان، داوران، مدیران مدارس، معاونین پرورشی و تربیت بدنی، همکاران در حوزههای ستادی، وزارتخانه، استان ها و مناطق طراحی شده تا به چه شکل، چه سرفصل هایی را آموزش دهند که در راستای توانمند سازی منابع انسانی باشد.