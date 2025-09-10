به گزارش ایلنا، هادی زند با اشاره به خدمات ویژه و رایگان مترو تهران برای مراسم جشن بزرگ «پیامبر مهربانی» اعلام کرد: با توجه به اهمیت این مراسم مذهبی و فرهنگی، شرکت بهره‌برداری مترو تهران تمهیدات ویژه‌ای از جمله کاهش زمان انتظار قطارها و ارائه سرویس رایگان را برای تسهیل تردد شهروندان در نظر گرفته است.

وی با اشاره به اینکه این مراسم امروز چهارشنبه از ساعت ۱۵ تا ۲۳ برگزار می‌شود، افزود: خدمات رایگان از ایستگاه‌های میدان حضرت ولی‌عصر (عج)، شهدای هفتم‌تیر، میدان جهاد و تئاتر شهر تا پایان مراسم به مسافران ارائه خواهد شد.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل متروی تهران در پایان تأکید کرد: تمامی این اقدامات با هدف تسهیل در تردد شهروندان و فراهم‌سازی زمینه حضور هرچه باشکوه‌تر مردم در مراسم جشن بزرگ پیامبر مهربانی انجام می‌شود.

