فشار بیسابقه بر ظرفیتهای طبیعی کشور؛ ضرورت بازمهندسی سیاستهای زیست محیطی
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران در نشست با مدیران HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست) صنایع این استان با اشاره به وضعیت نگرانکننده محیط زیست کشور، خواستار بازنگری جدی در شیوههای توسعه صنعتی، بهبود تعامل صنایع با نهادهای نظارتی و ارتقای جایگاه کارشناسان HSE در فرآیندهای تصمیمسازی شد.
به گزارش ایلنا، حسن عباس نژاد در نشستی که با حضور مدیران HSE واحدهای صنعتی استان تهران برگزار شد، با تاکید بر وضعیت بحرانی محیط زیست کشور گفت: با انبوهی از مسائل و مشکلات محیط زیستی مواجه هستیم و ظرفیتهای زیستی کشور فراتر از توان طبیعی آن تحت فشار قرار گرفتهاند؛ تغییرات اقلیمی و افزایش دمای متوسط ایران به میزان ۲ درجه سانتیگراد، کاهش محسوس تنوع زیستی، خشکسالی، پاییز زودرس و نابودی برخی گونه های گیاهی، تنها بخشی از نتایج این فشارهاست.
وی با اشاره به تأثیرات تغییرات اقلیمی و بارگذاریهای غیرمنطقی بر طبیعت و منابع طبیعی ایران اظهارکرد: ما بیشتر از ظرفیت واقعی کشور از محیط زیست بهرهبرداری کردهایم و این بارگذاریهای نامتوازن، امروز خود را در قالب نابودی منابع و افزایش کانونهای بحران زیست محیطی مانند بیابان زایی، آلودگی آب و هوا و تهدید سلامت عمومی نشان میدهند.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با اشاره به نقش کلیدی کارشناسان HSE (بهداشت، ایمنی و محیط زیست) در صنایع تصریح کرد: HSE ها بازوان اجرایی ما در صنایع هستند و باید به کانونهای اصلی تصمیمسازی و تصمیمگیری در صنایع تبدیل شوند و انتظار داریم این همکاران با دانش روز، منابع علمی معتبر و حضور فعالتر در ارتباط با سازمان محیط زیست، نقش پررنگتری در جلوگیری از آلودگی، تخریب و نابودی محیط زیست ایفا کنند.
وی ضمن تشکر از همکاری HSEها با اداره کل حفاظت محیط زیست، خواستار ارتباط بیشتر، مشارکت مؤثرتر و برنامهریزی مشترک برای جلوگیری از آلودگی و بهبود فرآیندهای زیست محیطی در سطح صنایع شد و افزود: اگر امسال بتوانیم وضعیت فعلی محیط زیست را به سمت احیا، بازسازی و بهبود محیط زیست در حوزههای مختلف هدایت کنیم دستاورد بزرگی خواهد بود اما ادامه روند فعلی بدون اصلاح، منجر به از دست رفتن بخشهایی از امنیت سرزمینی ورقه ایران از منظر محیط زیستی خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی حفاظت محیط زیست استان تهران، عباس نژاد در پایان بر لزوم بازمهندسی سیاستها، ارتقای نظامهای نظارتی، افزایش دانش و مسئولیت پذیری صنعتی در قبال محیط زیست تأکید و اظهار کرد: محیط زیست متعلق به یک نهاد یا سازمان خاص نیست. همه دستگاهها، صنایع و مردم باید در حفظ آن سهیم باشند و بدون مشارکت همه جانبه، نمیتوان آیندهای پایدار برای کشور رقم زد.