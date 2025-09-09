خبرگزاری کار ایران
تداوم ترافیک فوق سنگین در جاده چالوس

​جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به افزایش چشمگیر تقاضای سفر در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال، اعلام کرد: علیرغم یک‌طرفه شدن مسیر جنوب به شمال این دو مسیر از صبح امروز، این محورها همچنان با ترافیک بسیار سنگینی مواجه است.

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی با تأکید بر اینکه محور چالوس و آزادراه تهران-شمال ظرفیت پذیرش این حجم بالای ترافیک را ندارند، از تمامی مسافران و هموطنانی که قصد سفر به استان‌های شمالی کشور را دارند درخواست کرد تا در صورت امکان، از محورهای جایگزین فیروزکوه، هراز و آزادراه قزوین-رشت استفاده کنند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا هشدار داد که ادامه تردد در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال می‌تواند منجر به توقف‌های طولانی و معطلی‌های چند ساعته در این مسیرها شود.

