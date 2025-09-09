تداوم ترافیک فوق سنگین در جاده چالوس

به گزارش ایلنا، سرهنگ سیاوش محبی با تأکید بر اینکه محور چالوس و آزادراه تهران-شمال ظرفیت پذیرش این حجم بالای ترافیک را ندارند، از تمامی مسافران و هموطنانی که قصد سفر به استان‌های شمالی کشور را دارند درخواست کرد تا در صورت امکان، از محورهای جایگزین فیروزکوه، هراز و آزادراه قزوین-رشت استفاده کنند.