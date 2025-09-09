توقیف اتوبوس رانده شده توسط نوجوان ۱۸ ساله در محور قدیم قم - تهران
رئیس پلیس راه استان قم، با اعلام توقیف یک دستگاه اتوبوس که توسط نوجوان ۱۸ساله فاقد گواهینامه رانندگی در محور قدیم قم - تهران به شکل خطرناک و حادثهساز هدایت میشد، از برخورد قاطع پلیس با این نوع تخلفات خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ روحالله شاکری، تصریح کرد: راننده نوجوان که هنوز به سن قانونی برای اخذ گواهینامه نرسیده بود، اقدام به رانندگی اتوبوس در شرایطی غیر ایمن و برخلاف قوانین راهنمایی و رانندگی کرده بود که با هوشیاری مأموران پلیس راه استان قم، خودرو توقیف و به پارکینگ منتقل شد.
او با تاکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات رانندگی، از تمامی والدین و نوجوانان خواست تا از هرگونه رانندگی بدون مجوز قانونی خودداری کرده و برای حفظ امنیت خود و سایر هموطنان به مقررات راهنمایی و رانندگی پایبند باشند.