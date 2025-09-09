خبرگزاری کار ایران
تخصیص ۳۰۳ میلیون دلار برای خرید ناوگان حمل و نقل
وزیر کشور از اختصاص بودجه ۳۰۳ میلیون دلاری برای خرید ناوگان حمل ونقل خبر داد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری تهران، اسکندر مومنی گفت: در سال‌های گذشته ناوگان کمتری تولید یا وارد شدند و ناوگان قبلی نیز به فرسودگی رسیدند. باید نگاه به حمل و نقل از نگاه خودرو محور به نگاه انسان محور تغییر کند؛ به جای جا به جایی خودرو باید شهروند را جا به جا و شرایطش را تسهیل کنیم. این یعنی باید در حمل و نقل عمومی یا مسیر دسترسی به مترو شرایط لازم را فراهم کنیم. 

وزیر کشور تاکید کرد: حمل و نقل ریلی باید در اولویت اول قرار گیرد؛ هفته گذشته ۳۰۳ میلیون دلار از سوی دولت به خرید ناوگان تخصیص داده شد و ان‌شاءالله ۱۷۷۰ واگن به ناوگان کشور اضافه می‌شود و اولین بخش آن تا انتهای سال وارد خواهد شد. اما بخش عمده‌ای از ناوگان حمل و نقل تا پایان سال آینده وارد کشور می‌شود. 

همچنین بیش از ۳۰۰ اتوبوس جدید هم امسال به کلان شهرها اضافه می‌شود؛ سیستم حمل و نقل ریلی موجب ایجاد تحول خوبی خواهد شد. 

از ۱۷۷۰ واگن متروی مورد اشاره وزیر کشور ۱۰۷۰ واگن سهم تهران است که قرار است به پایتخت افزوده شود.

